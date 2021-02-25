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Краснояркам хватает зарплаты в 30 тысяч в месяц

Главная Экономика
Красноярск
12:40 25 Февраля 2021
работа, мужчины, женщины, в красноярском крае, зарплата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Зарплатные ожидания красноярок составили 30 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит HeadHunter Сибирь. Стоит отметить, что большинство предложений о работе содержат именно такую сумму. Ожидания и вакансии для мужчин – на треть выше. Такая ситуация типична не только для Красноярского края, но и для страны в целом, констатирую аналитики сервиса.

Вакансии с самыми высокими зарплатами, по которым работодатели из региона приглашали на собеседование женщин, обычно относились к сферам «Добыча сырья» (62 500 рублей), «Высший менеджмент» (60 000 рублей), «Строительство» (50 000 рублей). Но при этом, мужчин в тех же самых сферах чаще приглашали на вакансии с более высокой заработной платой: на топ-менеджерские позиции – 70 000 рублей, а в сфере добычи сырья 62 500 рублей.

Что касается резюме на должности топ-менеджмента, то здесь мужчин-претендентов в два раза больше. При этом если сильный пол рассчитывает на зарплату почти в 100 тысяч рублей, то женщины – лишь 67.

«Сейчас есть тренд на соблюдение гендерного баланса в органах управления, который позволяет не только лучше нанимать и удерживать ценные кадры, но повышать эффективность бизнеса до 20%. Так что перекос в зарплатах женщин и мужчин-руководителей со временем будет выравниваться» - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко.

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