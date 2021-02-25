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Металлургический бизнес En+ Group привлек 200 млн долларов за счет нового предэкспортного финансирования

Главная Экономика
Красноярск
08:44 25 Февраля 2021
деньги, финансы, предприятие, инвестиции, кредиты
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РУСАЛ объявляет о подписании нового синдицированного предэкспортного кредита, привязанного к показателям устойчивого развития, в размере до 200 млн долларов США.

После первого в России успешного привлечения средств от синдиката международных и российских коммерческих банков, привязанного к показателям устойчивого развития, в 2019 году, металлургический бизнес En+ Group продолжает активную работу по достижению амбициозных целей по снижению выбросов и декарбонизации отрасли. Международные банки поддерживают Компанию в ее стремлении развивать технологии производства низкоуглеродного алюминия.

Величина маржи по кредиту варьируется в зависимости от ключевых показателей эффективности (KPI) в области воздействия Компании на окружающую среду и устойчивого развития, которые подлежат дальнейшему согласованию. Помимо прочего, кредитом предусмотрена уступка выручки по контрактам на поставки алюминия, в том числе – с низким «углеродным следом» бренда ALLOW, при производстве которого используется возобновляемая энергия ГЭС.

Привлеченные средства были направлены на рефинансирование задолженности с более высокой процентной ставкой. Societe Generale выступил в роли координирующего букраннера и уполномоченного ведущего организатора сделки. Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Natixis стали уполномоченными ведущими организаторами. Societe Generale и Natixis стали координаторами по показателям устойчивого развития, а Crédit Agricole Corporate & Investment Bank – организатором по показателям устойчивого развития.

Олег Мухамедшин, заместитель генерального директора En+ Group и РУСАЛ, отметил:

«Мы очень рады заключить эту сделку. Ведь именно она вновь демонстрирует поддержку инициатив En+ Group в области устойчивого развития со стороны финансового сообщества, а также наше стремление достичь производства и поставок самого экологически чистого алюминия на рынке. Поскольку спрос на более устойчивый и экологически чистый алюминий неизменно растет, Группа стремится снизить «углеродный след» производимой продукции. Подписание кредита также особенно важно в свете взятых обязательств En+ Group по достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, а также их сокращению минимум на 35% к 2030 году».

Стефани Клеман де Живри, Societe Generale, глава международного отдела финансирования горно-металлургического сектора Societe Generale:

«Мы рады содействовать компании РУСАЛ в процессе поставок алюминия с низким «углеродным следом» покупателям по всему миру. Заключением новой сделки компания мотивирует своих партнеров поддерживать и продвигать принципы устойчивого развития в отрасли».

Металлургический бизнес En+ Group является крупнейшим производителем «зеленого» алюминия в мире, основанным Олегом Владимировичем Дерипаска.  Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по отрасли (области охвата 1 и 2). Компания продолжает активно внедрять новые технологии, направленные на снижение выбросов парниковых газов.

Обширная программа в области устойчивого развития Группы включает в себя целый ряд инициатив, среди которых – крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов «Под зеленым крылом». В ее рамках было высажено 1,1 млн деревьев на территории Сибири. Кроме того, в 2020 году En+ Group также опубликовала свою концепцию низкоуглеродного алюминия Green Aluminium Vision.

По материалам En+ Group 

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