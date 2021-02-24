В Красноярске снова подорожал сжиженный газ для заправки автомобилей

Второй раз с начала февраля на красноярских заправках подорожал сжиженный газ для автомобилей. Литр топлива стал дороже на 1 рубль. Теперь газ отпускают по 27,5 рублей. Это второе подорожание за месяц. В первой декаде февраля сжиженный газ также подорожал на 1 рубль.

«Итого, цена выросла на 2 рубля, просто сделали это в два этапа. Видимо, чтобы не было видно столь резкого скачка.

Безусловно, по традиции это вызовет за собой дальнейший рост цен», - заметил журналист Владислав Власов.

Отметим, что причиной роста цен в начале февраля стало подорожание газа в оптовом сегменте и поставщики предупреждали, что ценники сменятся снова. При этом снижения цен на газ эксперты топливного рынка ожидают только весной – на стоимость топлива повлияет сезонный фактор.