«Норникель» подвел итоги 2020 года

«Норникель» подвел финансовые результаты 2020 года. Свой комментарий дал президент компании Владимир Потанин.

«В 2020 году мы столкнулись с целым рядом серьезных вызовов, преодоление которых потребовало от всех сотрудников компании максимальных усилий, и я хочу отметить, что мы успешно справились с этой задачей. Эпидемия коронавируса не только привела к беспрецедентному снижению мировой экономической активности и, как следствие, к значительному спаду спроса на нашу продукцию, но и оказала огромную нагрузку на нашу операционную модель, персонал, членов семей и всех жителей регионов присутствия «Норникеля». Однако, благодаря оперативно предпринятым мерам на наших предприятиях, а также всесторонней поддержке, оказанной местным властям, системам здравоохранения и незащищенным группам населения, нам удалось пройти пик эпидемии без существенного негативного влияния на производство», - заявил Потанин.

Главной темой стал, конечно, коронавирус. Здесь компания вложила существенные средства как для безопасности своих сотрудников, так и в регионах присутствия. Закупалось медицинское оборудование, средства защиты и многое другое. Общие затраты в этой части составили более 20 млрд рублей.

Отдельно на прочность компанию испытал масштабный экологический инцидент, произошедший в мае. Напомним, тогда случился разлив дизельного топлива в Норильском промышленном районе. Компания незамедлительно запустила крупномасштабную программу по ликвидации последствий данной аварии, и к концу 2020 году основной этап данных работ был завершен. По текущим оценкам затраты на ликвидацию последствий после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске составляют 16,1 млрд рублей.

«Компания в полной мере извлекла уроки из данного инцидента и существенно пересмотрела свои подходы к экологическому риск-менеджменту, управлению водными ресурсами, восстановлению биоразнообразия и проблемам изменения климата, поставив четкие цели по каждому из этих направлений», - говорит Потанин.

Новые реалии закономерно подталкивают компанию на увеличение инвестиций в повышение промышленной безопасности и поддержания энергетической инфраструктуры. В планах – снизить использование дизельного топлива, заменяя его на природный газ, который имеет более низкий углеродный след.

«Мы подтверждаем наши обязательства по исполнению Серной программы и существенному сокращению экологического воздействия на окружающую среду. Так, в конце прошлого года был завершен очередной этап нашей экологической программы – закрыт плавильный цех в поселке Никель на Кольской ГМК. В результате этого, а также ряда других мероприятий комплексной экологической программы, выбросы диоксида серы на Кольском полуострове должны будут сократиться на 85% уже к концу этого года», - рассказал президент «Норникеля».

Что касается финансовых итогов, то в компании констатируют рост выручки на 15% до 15,5 млрд долл. США. Это произошло благодаря росту цен на палладий и родий, а также выходу на проектную мощность Быстринского ГОКа. Показатель EBITDA снизился на 3% до 7,7 млрд долл. США вследствие признания расходов на компенсацию ущерба экологии по майскому инциденту.

Капитальные затраты в рублевом выражении выросли более чем на 50%, а в долларовом выражении увеличились на 33% до 1,8 млрд долл. США.

Чистый долг компании снизился более чем на 30%, при этом соотношение чистого долга к EBITDA сократилось до 0,6х. Финансовая устойчивость компании подтверждается рейтингами инвестиционного уровня от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств». Чистая прибыль «Норникеля» снизилась на 39%.

По материалам «Норникеля»