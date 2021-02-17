17 февраля
Красноярск
73.29
 
€ 88.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Эквадорские вулкан и грибок расстроили красноярских любителей бананов

Главная Экономика
Красноярск
13:42 17 Февраля 2021
продукты, цены, инфляция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
версия для печати Ico_print

В красноярском отделении Центробанка подвели инфляционные итоги за январь 2021 года. В первую очередь аналитики обратили внимание на стоимость продуктов.

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева, «в овощных магазинах земляки замечали более существенные изменения цен на отдельные товары». По его данным овощи и фрукты по сравнению с январем 2020 года подорожали на 16,6%. Выросли в цене картофель и свекла.

И если помидоры скоро должны подешеветь - жесткий запрет на ввоз уже снят, появились квоты на поставки, и край получил первые партии из Азербайджана, Узбекистана и Турции, - то вот с бананами не все так просто.

«Росли цены на бананы. Они входят в тройку самых покупаемых сибиряками фруктов, поэтому наши земляки замечают, когда этот, обычно недорогой, продукт растет в цене. Что произошло? В Эквадоре — стране, откуда к нам везут более 90% бананов, — случилось извержение вулкана Сангай. Пеплом покрыло плантации. Все это сопровождалось ливнями, да еще побеги бананов поражал грибок», – приводит грустные данные с эквадорских плантаций Журавлев.

При этом в рамках госрегулирования подешевели сахар и подсолнечное масло. По цепочке поползли вниз цены на кондитерские изделия.

В целом годовая инфляция на продукты в крае в январе была на уровне 7%.

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Норникель» подвел итоги 2020 года

«Норникель» подвел итоги 2020 года

17 Февраля 2021 г.
Сложное, но полезное время
Новости Красноярска: Каждое третье предложение о работе в Красноярске с зарплатой от 50 тысяч рублей

Каждое третье предложение о работе в Красноярске с зарплатой от 50 тысяч рублей

17 Февраля 2021 г.
Кто требуется? И кому платят больше?
Новости Красноярска: КЭФ-2021: заново начать

КЭФ-2021: заново начать

16 Февраля 2021 г.
Форум пройдет с 12 по 16 апреля
Новости Красноярска: Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

6 Февраля 2021 г.
«Норникель» изучит постановление суда
Новости Красноярска: Металлургический сегмент En+ Group заключил соглашение о партнерстве с Hodaka

Металлургический сегмент En+ Group заключил соглашение о партнерстве с Hodaka

3 Февраля 2021 г.
Планируется производство нового вида алюминиевой продукции
Новости Красноярска: КраМЗ поставит 50 алюминиевых мостов в Германию

КраМЗ поставит 50 алюминиевых мостов в Германию

3 Февраля 2021 г.
В январе первый мост был уже отгружен заказчику
Новости компаний
16/02
СГК представила план работ на теплосетях Красноярска в 2021 году
15/02
Сбер провел телемост по инвестициям для 2 тысяч сибирских студентов
12/02
Губернатор Красноярского края Александр Усс ознакомился с экологическими проектами Красноярского цементного завода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Игорный клуб выявили в Красноярске

Игорный клуб выявили в Красноярске

13 Февраля 2021 г.
Его организаторы установили 39 автоматов
Новости Красноярска: В Красноярске стартовала продажа билетов на Первенство мира по фристайлу и сноуборду

В Красноярске стартовала продажа билетов на Первенство мира по фристайлу и сноуборду

17 Февраля 2021 г.
Соревнования начинаются через месяц
Новости Красноярска: Детский омбудсмен при президенте взяла на контроль дело избитого младенца

Детский омбудсмен при президенте взяла на контроль дело избитого младенца

17 Февраля 2021 г.
Об этом она рассказали в СМИ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru