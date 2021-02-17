Эквадорские вулкан и грибок расстроили красноярских любителей бананов

В красноярском отделении Центробанка подвели инфляционные итоги за январь 2021 года. В первую очередь аналитики обратили внимание на стоимость продуктов.

По словам управляющего Отделением Красноярск Банка России Сергея Журавлева, «в овощных магазинах земляки замечали более существенные изменения цен на отдельные товары». По его данным овощи и фрукты по сравнению с январем 2020 года подорожали на 16,6%. Выросли в цене картофель и свекла.

И если помидоры скоро должны подешеветь - жесткий запрет на ввоз уже снят, появились квоты на поставки, и край получил первые партии из Азербайджана, Узбекистана и Турции, - то вот с бананами не все так просто.

«Росли цены на бананы. Они входят в тройку самых покупаемых сибиряками фруктов, поэтому наши земляки замечают, когда этот, обычно недорогой, продукт растет в цене. Что произошло? В Эквадоре — стране, откуда к нам везут более 90% бананов, — случилось извержение вулкана Сангай. Пеплом покрыло плантации. Все это сопровождалось ливнями, да еще побеги бананов поражал грибок», – приводит грустные данные с эквадорских плантаций Журавлев.

При этом в рамках госрегулирования подешевели сахар и подсолнечное масло. По цепочке поползли вниз цены на кондитерские изделия.

В целом годовая инфляция на продукты в крае в январе была на уровне 7%.