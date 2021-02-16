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КЭФ-2021: заново начать

Главная Экономика
Красноярск
12:07 16 Февраля 2021
красноярск, в красноярском крае, в красноярске, экономика, форум, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский экономический форум состоится, несмотря на продолжающуюся пандемию. Краевое правительство утвердило даты главного события региона в сфере экономики. КЭФ-2021 пройдет с 12 по 16 апреля. Организаторы подчеркивают, что все требования Роспотребнадзора о предотвращении распространения коронавируса будут соблюдены. Сейчас власти работают над концепцией предстоящего форума. Ключевая тема уже определена – «Экономика и пандемия: российский взгляд».

«Мероприятия КЭФ пройдут в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет, традиционная экспозиция компаний и проектов перейдёт в онлайн-формат», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Основные события форума будут транслировать в интернете, некоторые покажут по ТВ. Часть мероприятий будет доступна с использованием VR-технологий. Студии с экспертами будут работать в нескольких городах. Форум впервые продлится 5 дней, добавили в правительстве.

В прошлом году форум был отменен из пандемии COVID-19.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о форумах прошлых лет, в частности о проведении досуга гостями города.  

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