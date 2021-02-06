Красноярский арбитраж оштрафовал НТЭК за разлив нефтепродуктов на 146,2 млрд рублей

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к дочернему предприятию «Норникеля» - «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). С него взыщут 146,2 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3.

Решение было вынесено вчера. В иске Росприроднадзор требовал взыскать более 148 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае прошлого года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, разрушился из-за проседания опор хранилища. Из него вылилось более 20 тыс. т нефтепродуктов.

«Норникель» внимательно изучит постановление суда после получения его полного текста», - говорится в сообщении «Норникеля». В компании отметили, что «в соответствии с российским законодательством решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его изготовления в полном объеме, если оно не будет обжаловано».

Фото: «Норникель»