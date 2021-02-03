КраМЗ поставит 50 алюминиевых мостов в Германию

Красноярский металлургический завод заключил экспортный контракт на поставку 50 алюминиевых мостов в Германию в 2021 году. В январе первый мост длиной 13 метров был уже отгружен заказчику.

Легкие и прочные пешеходные мосты изготовлены из экологически чистого алюминия с использованием гидроэлектроэнергии, что гарантирует низкий «углеродный след» продукции. Разнообразие вариантов оформления поверхности алюминиевого профиля, например, «под дерево», позволяет красноярским изделиям гармонично дополнять общую картину европейских парков, выполненных, в том числе и в эко-стиле.

Поставлять алюминиевые пешеходные мосты на экспорт КраМЗ начал еще в 2019 году. Тогда для немецкого заказчика были изготовлены две сборно-разборных конструкции, которые используются как временные переправы на период ремонтов и строительных работ. В 2020 году их количество увеличилось втрое, и берега европейских рек соединили уже капитальные алюминиевые мостовые строения российского производства. Так, в мае прошлого года в немецком городе Раштатт, земля Баден-Вюртемберг, был установлен произведенный на КраМЗе пешеходный мост через реку Мург – приток Рейна.

Преимуществ у инновационных алюминиевых мостов много: это и стойкость к коррозии, и легкость их монтажа, и удобство транспортировки. Они поставляются в разобранном виде и на месте уже монтируются силами заказчика.

«Для КраМЗа производство мостов – перспективное направление развития. На предприятии имеется все необходимое оборудование и уже накоплен уникальный для российской промышленности опыт создания высокотехнологичной алюминиевой продукции из силового профиля», – говорит генеральный директор ООО «КраМЗ» Сергей Бурцев.

Напомним, что Красноярск сегодня лидирует в России по числу установленных алюминиевых пешеходных мостов – их в городе три. Два из них были установлены к Универсиаде-2018. В этом году к их числу прибавятся еще две высокотехнологичные пешеходные переправы.

Все необходимые технологические операции: приготовление сплава, литье, прессование, фрезерные и сварочные работы, а также финишная обработка – выполнены на КраМЗе. Сам металл также российский – его в жидком виде поставляет расположенный с КраМЗом на одной промышленной площадке Красноярский алюминиевый завод. О важности развития переработки алюминия на внутреннем рынке более 10 лет назад начал говорить еще бизнесмен Олег Дерипаска.