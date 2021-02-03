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Будет создана особая экономическая зона «Красноярская технологическая долина»

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Красноярск
10:20 3 Февраля 2021
развитие, производство, красноярск, в красноярском крае, в красноярске, правительство, налоги, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Подписано трехстороннее соглашение между федеральным министерством экономического развития, правительством региона и администрацией краевого центра. Суть соглашения – создание и развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина».

Основой для новой ОЭЗ послужат свободные производственные площадки - территория порядка 247 гектаров севернее промышленного района Красноярского металлургического завода. Именно здесь появится «Красноярская технологическая долина». И на треть свободных площадей для новых производств уже заявились потенциальные резиденты.

Со стороны краевого правительства будет предоставлена необходимая инфраструктура. 

Был проведен анализ экологических рисков, а также разработана стратегия управления экологической эффективностью «Красноярской технологической долины».

Важным моментом является применение смягченного налогового режима для резидентов – новых современных производств, которые размесятся в ОЭЗ. Важно отметить, что механизм особых экономических зон не может включать в себя действующие производства. Но находящийся рядом КрАЗ готов перераспределить свою продукцию в пользу резидентов красноярской технологической долины.

«Для проектов технологической долины КрАЗ не планирует увеличивать производство металла. Но из общего объема продукции, который выпускает КрАЗ, мы перераспределим металл в пользу местных потребителей. Так как для нас важно, чтобы глубокая переработка велась в Красноярске – это высокотехнологичные производства, дополнительные рабочие места и социально-экономическое развитие города», – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгения Курьянова.

В краевом правительстве отметили, что первые якорные инвестиционные проекты смогут дать городу и краю до 1500 рабочих мест. Кроме того, в долгосрочной перспективе объем инвестиций от резидентов оценивается более чем в 18,5 миллиардов рублей, а в первые три года в экономику края будет вложено 6,610 млрд, потенциальные налоговые платежи – 6,5 млрд рублей. 

Фото: krskstate.ru

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