В краевом центре вновь подорожал бензин

Сегодня на ряде автозаправочных станций водители отметили рост стоимости на топливо. Так, самый популярный бензин марки Аи-92 подорожал сразу на 1 рубль, с 43,5 до 44,5. Информацию об этом сообщили жители Покровки в Instagram-аккаунте района. Кроме того, второй по популярности Аи-95 также подорожал, но на 50 копеек за литр.

Стоит отметить, что в настоящее время не все автозаправочные сети подняли стоимость на топливо.

Таким образом, в ближайшее время неизбежно вырастут цены на продукты и товары. По мнению аналитиков, рост транспортных расходов неизбежно влечет за собой инфляцию.

На позапрошлой неделе Sibnovosti.ru сообщали об январском повышении цен на бензин.