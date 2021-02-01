1 февраля
Красноярск
погода -24 °C
76.25
 
€ 92.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевом центре вновь подорожал бензин

Главная Экономика
Красноярск
10:54 1 Февраля 2021
в красноярском крае, красноярск, в красноярске, топливо и азс, топливо, деньги, инфляция, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

 Сегодня на ряде автозаправочных станций водители отметили рост стоимости на топливо. Так, самый популярный бензин марки Аи-92 подорожал сразу на 1 рубль, с 43,5 до 44,5. Информацию об этом сообщили жители Покровки в Instagram-аккаунте района. Кроме того, второй по популярности Аи-95 также подорожал, но на 50 копеек за литр.

Стоит отметить, что в настоящее время не все автозаправочные сети подняли стоимость на топливо.

Таким образом, в ближайшее время неизбежно вырастут цены на продукты и товары.  По мнению аналитиков, рост транспортных расходов неизбежно влечет за собой инфляцию. 

На позапрошлой неделе Sibnovosti.ru сообщали об январском повышении цен на бензин.   

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС увеличила выплату налогов в 2020 году

Богучанская ГЭС увеличила выплату налогов в 2020 году

29 Января 2021 г.
Федеральный бюджет получил 4 млрд 61,5 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске значительно подорожал бензин

В Красноярске значительно подорожал бензин

21 Января 2021 г.
Цены на топливо в среднем повысились на 2 рубля
Новости Красноярска: Жители края стали активнее осваивать новые профессии

Жители края стали активнее осваивать новые профессии

19 Января 2021 г.
Обучения организуют Центры занятости
Новости Красноярска: «Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на немецкой фондовой бирже

«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на немецкой фондовой бирже

18 Января 2021 г.
Они обеспечены металлами
Новости Красноярска: Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?

Плата за отопление по факту: чего ожидать красноярцам в квитанциях за декабрь и январь?

14 Января 2021 г.
В конце декабря красноярцы получили квитанции за отопление, горячую и холодную воду с начислениями за декабрь. У кого-то платежка подросла на 200 рублей, а у кого-то — на 1000. В среднем сумма выросла на 15% по сравнению с ноябрем. Почему стало больше? Подробности здесь. 
Новости Красноярска: Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

1 Января 2021 г.
Об этом говорится в распоряжении правительства РФ
Новости компаний
29/01
Сбер выступил банком-эквайером в оплате проезда через обновлённое мобильное приложение
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В морозы дороги в Красноярске подсыпают песчано-соляной смесью

В морозы дороги в Красноярске подсыпают песчано-соляной смесью

1 Февраля 2021 г.
Уборку дорог ведут круглосуточно
Новости Красноярска: Красноярцы просят освободить Владимира Перекотия из-под ареста

Красноярцы просят освободить Владимира Перекотия из-под ареста

1 Февраля 2021 г.
Он был задержан на несанкционированном митинге
Новости Красноярска: Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

Массовым отравлением жителей в Студгородке заинтересовалась прокуратура

1 Февраля 2021 г.
Расследование проводит и Роспотребнадзор
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru