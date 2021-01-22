На красноярском предприятии внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев ознакомился с ходом реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на муниципальном предприятии Красноярска «Управление зеленого строительства». С октября 2020 года здесь внедряют бережливые технологии на пилотном потоке по благоустройству (обрезка деревьев) Красноярска.

Производственная линия состоит из выпуска в город спецтехники и бригад озеленителей, обрезки деревьев, возвращении техники и смены навесного оборудования, обслуживания и ремонта спецтехники. В частности, реорганизована работа диспетчерского пункта (выдача путевок), медицинского кабинета (медицинское освидетельствование водителей) и предрейсового осмотра техники перед выездом на линию. Если до начала реализации проекта на все эти операции уходило 70 минут, то за счет сокращения периода ожиданий, ненужных перемещений уменьшилось до 55 минут. В апреле, когда будут подводиться итоги реализации проекта на пилотном потоке, рабочая группа сотрудников УЗС планирует добиться сокращения до 30 минут. Это приведет к тому, что за дневную смену будет выполняться работы на 30% больше, чем до проекта.

По словам заместителя директора МП «Управление зеленого строительства» Евгения Кирюшина, время на некоторые операции сократилось до 50%.

«К примеру, мы перенесли место хранения запасных частей, инструмента для ремонта и моторных масел на механический участок, что позволило сократить время ремонта машин в несколько раз. Это позволяет нам больше времени уделять благоустройству и озеленению города, – говорит Евгений Кирюшин. – Также мы сократили затраты за счет исключения лишних перевозок и оплаты за утилизацию отработанных щеточных дисков, сейчас мы их собираем и передаем в перерабатывающую организацию для вторичного использования. Для повышения культуры производства оборудована комната приема пищи, организованы обеденные зоны для рабочих в 15 районах города. Люди стали больше заинтересованы в своей работе, а мы сохраняем опытные кадры и привлекаем перспективную молодежь».

Александр Сутурин, руководитель проекта Федерального центра компетенций рассказал, что использовались универсальные приемы для повышения производительности труда. Это картирование, 5С, производственный анализ, стандартизированная работа, визуальное управление и декомпозиция целей.

«Приемы довольно-таки просты, но в силу "замыленности" взгляда, сформировавшихся привычек не всегда очевидны изнутри предприятия, - рассказал эксперт. – Сначала мы диагностировали основные проблемы производства – выявили болевые точки, которые тормозят рабочие процессы, снижают выручку. Затем разработали мероприятия, которые закроют выявленные "узкие" места, и сегодня их по возможности устраняем. Рабочая группа сотрудников уже прошла обучение, в дальнейшем она распространит опыт на другие производственные линии предприятия. Замечу, что подходы и инструменты бережливого производства универсальны, подходят к абсолютно любому предприятию из любой отрасли».

Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев сообщил, что в 2021 году на федеральном уровне ожидаются изменения по условиям участия: увеличится порог вхождения в нацпроект по выручке, а также видоизменится перечень отраслей.

«В конце прошлого года мы активно привлекали к участию в нацпроекте предприятия жилищно-коммунальной сферы, только в декабре вошло пять таких компаний из разных территорий края: от Норильска до Зеленогорска, – отметил министр. – Экономия, которая достигается на предприятиях за счет снижения издержек, измеряется в десятках и даже сотнях миллионов рублей. Национальный проект приносит пользу не только коммерческим предприятиям, но и муниципальным, краевым компаниям в социально значимых сферах. Но для нас важнее не сумма прибыли, а использование ресурсов на благо горожан. Это отражается на повышении конкурентоспособности товаров и услуг и эффективности работы предприятий».

Напомним, что нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется в Красноярском крае с 2019 года. За счет оптимизации на предприятиях удается вдвое снизить время протекания производственного процесса, на 50% сократить запасы сырья, на 30 % снизить издержки предприятий, не менее чем на 30% увеличить объем выпуска готовой продукции, сократить время выпуска продукции и уровень брака. Ключевые показатели результативности нацпроекта для экономики: достичь роста производительности труда на предприятиях на 10, 15, 30 процентов за первые три года участия предприятия в проекте.