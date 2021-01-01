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Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

Главная Экономика
Красноярск
12:49 1 Января 2021
пропуск, распоряжение, граница
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском порту Диксон создадут морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Распоряжение опубликовано в последний день 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить в морском порту Диксон (Красноярский край) морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», - говорится в документе.

По данным ТАСС, ранее правительство распорядилось расширить территорию морского порта Диксон для строительства объектов нефтяного терминала мощностью 25 млн т в год. Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года прошел процедуру общественного обсуждения проект строительства нефтяного терминала «Порт бухта Север» на Таймыре. Терминал планируется разместить на побережье Енисейского залива в 40 км южнее Диксона. Он предназначен для перегрузки нефти с Пайяхской группы месторождений на танкеры для транспортировки по Северному морскому пути. Проектную документацию разработало АО «ЛенморНИИпроект».

Фото: официальный сайт поселка городского типа Диксон

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