Грузовой пункт пропуска через границу появится в порту Диксон

В красноярском порту Диксон создадут морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.

Распоряжение опубликовано в последний день 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить в морском порту Диксон (Красноярский край) морской грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации», - говорится в документе.

По данным ТАСС, ранее правительство распорядилось расширить территорию морского порта Диксон для строительства объектов нефтяного терминала мощностью 25 млн т в год. Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года прошел процедуру общественного обсуждения проект строительства нефтяного терминала «Порт бухта Север» на Таймыре. Терминал планируется разместить на побережье Енисейского залива в 40 км южнее Диксона. Он предназначен для перегрузки нефти с Пайяхской группы месторождений на танкеры для транспортировки по Северному морскому пути. Проектную документацию разработало АО «ЛенморНИИпроект».

Фото: официальный сайт поселка городского типа Диксон