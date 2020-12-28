Егор Васильев: ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА КРАЯ 2020

Уходящий год, помимо прочего, постоянно заставлял сосредотачиваться на себе. Сама пандемия и связанные с ней события в экономике по сути своей являются временными, однако носили в этом году настолько острый, болезненный характер, что собирали почти все усилия и внимание на их преодоление. И этот этап еще не закончен, как не закончены сами ограничения. Тем не менее, и даже более важно и интересно в конце года окинуть взглядом то, что делалось – посмотреть на будущее, как оно создается сейчас.

Арктика

Пойдем с севера. Уже многое сказано, и достаточно заслуженно, о крупных арктических проектах, стартовавших в этом году. При этом даже среди них особняком стоит исторический «Восток Ойл», объединяющий целый ряд нефтяных месторождений в арктической зоне края. Инвестиции в проект составляют многие триллионы рублей, но уже и в нынешнем стартовом году это миллиарды. Но это не все вложения в завтрашний день на территории Арктики. Также миллиардные инвестиции произведены в Западно-Таймырский промышленный кластер по производству угольных концентратов компании «Северная звезда» и в создание нового горно-металлургического комплекса Норильского промышленного района. Суммарный объем инвестиций в Арктической зоне крупных проектов с 2020 по 2024 год составит 926 млрд рублей – почти триллион рублей.

Север

Если перенести взгляд из арктической зоны чуть южнее, то в первую очередь внимание обращает на себя ряд проектов в золотодобывающей отрасли. Реализация трех проектов начнется со следующего года, этот был подготовительный. Во многом бизнес-планы подстегнуло принятие в этом году закона о региональных инвестиционных проектах (РИП) и включение золотодобычи в его контур. Флагманский проект компании «Полюс Красноярск» (ЗИФ-5) уже вошел в реестр РИП.

Южнее, но еще на севере края, преобладает лесообрабатывающая промышленность. В Кежемском районе в завершающей стадии находится приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов объемом свыше миллиарда рублей, из них 118 млн вложено в этом году. Благодаря этому в Кодинске создано 352 новых рабочих места.

Еще один такой же проект по созданию деревообрабатывающего комплекса полного цикла завершается в Лесосибирске. Его стоимость – 1,2 миллиарда рублей, создано 178 рабочих мест.

В 2020 году были вложены значительные средства в логистику этой отрасли. Например, предприятие по транспортировке леса в поселке Стрелка также вкладывает средства в модернизацию и обновления. Вокруг этого проекта даже сформирован и защищен на уровне края комплексный проект развития самого поселка. В инвестпроект уже вложено 138 млн рублей, через два года к завершению проекта объем инвестиций увеличится до 330,7 млн рублей. Будет создано 69 рабочих мест.

Запад края

На западе края инвестиции лидируют в агропромышленном комплексе. ЗАО «Назаровское» реализует сразу три инвестиционных проекта общим объемом свыше миллиарда рублей. Из них 111,8 млн рублей освоено в 2020 году. Благодаря их реализации в Назаровском районе появится 76 новых рабочих мест.

В Ужурском районе три сельхозтоваропроизводителя реализуют проекты по строительству молочного комплекса, созданию селекционно-семеноводческого центра и строительству хлебозавода с созданием совокупно 147 рабочих мест. В этом году вложения составили 299 млн рублей.

Что касается других отраслей, то в Шарыповском муниципальном округе реализуется проект по переработке руд Горячегорского месторождения. Инвестором на сегодня вложено 271 млн рублей.

Достоин отдельного внимания Бирилюсский район. В отсутствие крупных инвестиционных проектов небольшие предприятия по производству пиломатериалов фактически образовали своего рода кластер. Сегодня сразу четыре предприятия вкладывают в модернизацию производства и приобретение специальной техники.

Центр края

Центральная группа районов края характеризуется разнообразием сельскохозяйственных производств, расширяющих свою деятельность. В поселке Приморск Балахтинского района с 2019 года градообразующее предприятие создает дополнительные мощности на уникальном рыбоводном комплексе. Общий объем капиталовложений – один миллиард рублей, из них половина уже вложена, а конкретно в 2020 году инвестировано 152 млн рублей. В результате объем производства рыбы, осетровых и лососевых пород, составит 3 тысячи тонн.

В Большой Мурте продолжается расширение свиноводческих корпусов откормочной фермы, цех обвалки мяса и производства полуфабрикатов. За последние годы развития проекта вложено 400 млн рублей, в ближайшие два года планируется инвестировать еще столько же. В результате объемы производства вырастут на 3300 тонн в живом весе, району это даст дополнительно 76 рабочих мест.

В соседнем Сухобузимском районе развивается птицеводство и растениеводство. В новые мощности птицефабрики компания-инвестор вложила 821 млн рублей. Другая компания района активно вкладывает средства в селекцию и семеноводство картофеля, адаптированного к сибирским условиям выращивания. Два абсолютно разных инвестпроекта входят в единый муниципальный комплексный проект развития «Миндерла-Карымская». И оба инвестпроекта направлены по итогу на максимальное закрытие потребностей региона: в первом случае – в мясе птицы, во втором – в семенном картофеле.

Восток края

В Канско-Абанском макрорайоне преобладают две отрасли экономики – сельское хозяйство и деревообработка. Наиболее финансово емкий проект реализуется с 2011 года в Канском районе в сфере животноводства. На сегодня компания-инвестор вложила в расширение производства почти миллиард рублей, из них в 2020 году – свыше 170 млн. На эти средства увеличено дойное стадо, ведется строительство и ремонт животноводческих комплексов, обновляется автопарк. В результате объем выпуска молока возрастет в 2,3 раза. Один из проектов предприятия стал инвестиционной основой для комплексного проекта «Тарай».

Другое значимое для территории инвестиционное дело – это расширение и модернизация молокоперерабатывающего производства. Инвестором уже вложено в проект 218,3 млн рублей, в том числе в 2020 году – 11,6 млн рублей. Также в Канске реализуется два инвестиционных проекта в области лесного хозяйства, направленных на переработку отходов. Общая стоимость проектов составляет более 600 млн рублей, в 2020 году освоено 194,5 млн рублей. В результате реализации проектов будет создано 125 рабочих мест.

Юг края

На юге края на наших глазах образуется беспрецедентный для региона молочный кластер. Реализуется сразу четыре крупнейших инвестиционных проекта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В Краснотуранском районе ведется строительство животноводческого комплекса на 2010 голов, только в этом году инвестировано свыше миллиарда рублей.

В Курагинском районе – строительство животноводческого комплекса также на 2010 голов. Этот проект стал еще и инвестиционным ядром муниципального комплексного проекта развития «Маринино».

В Шушенском районе реализуются два крупных инвестиционных проекта, которые включены в комплексный проект развития «Ильичево-Синеборск». В Ильичево строится животноводческий комплекс на 3180 голов. 2 млрд 710 млн рублей уже вложено, из них в 2020 году – 432,2 млн. В результате производство молока ежегодно увеличится до 31 800 тонн, мяса – до 1253 тонны. В Синеборске завершается строительство животноводческого комплекса на 2010 голов с объемом инвестиций в полтора миллиарда рублей, уже вложено 1 млрд 355 млн рублей. В результате объем производства молока увеличится в 2 раза, мяса – в 4 раза. Всего занятость по проектам составит 539 рабочих мест.

Отдельным инвестиционным проектом для юга края являются краевые вложения по созданию сети для хранения и переработки дикоросов. Из краевого бюджета выделено 74,8 млн рублей на создание современных заготовительных пунктов. Планируется, что весной они откроются в Ермаковском, Идринском, Каратузском и Шушенском районах.

Красноярск

Краевая столица, очевидно, является отдельной территорией региона, привлекательной для инвестиций. От общего объема инвестиций в крае – 20% приходится на Красноярск. В 2020 году можно выделить инвестиции в энергетическом комплексе. Здесь в уходящем году в обновление инфраструктуры было вложено более миллиарда рублей.

Однако, инвестиционным событием года для Красноярска стало правительственное решение о создании особой экономической зоны. Заявлено шесть якорных инвесторов с объемом инвестиций свыше 16 млрд рублей. В «Технологической долине» Красноярска сосредоточатся предприятия по выпуску алюминиевого проката и профилей, автокомпонентов и упаковочных материалов, кабельно-проводниковой продукции, строительных конструкций и новых для отечественного рынка продуктов. Резидентами планируется создать около 1300 рабочих мест.

Необходимо отдельно заметить, что речь в этом материале идет об инвестициях исключительно в новые мощности, оборудование, и тут обзор не претендует на абсолютно полный перечень всех инвестиционных проектов в нашем крае. Красноярский край велик, и в разных своих частях имеет разные направления развития производства. Но сегодня можно смело говорить, что в этот очень сложный для экономики год во всех отраслевых зонах региона есть и развиваются новые инициативы, новые предприятия, создаются новые рабочие места.