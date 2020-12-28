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Топ-5 событий входящей в En+ Group Красноярской ГЭС в 2020 году

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Красноярск
15:20 28 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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28 декабря 2020 года в преддверии Новогодних праздников принято подводить итоги уходящего года. Несмотря на режим пандемии, Красноярская ГЭС продолжала бесперебойно обеспечивать жителей края электроэнергией. Представляем ТОП-5 итогов 2020 года производственной и социальной жизни станции.

1. Стартовал проект комплексной замены силовых масляных трансформаторов – событие исторического значения. Он реализуется в рамках программы модернизации сибирских ГЭС компании «Новая энергия».

В 2020 году на станцию поставлено две новых электрических машины. Поэтапная комплексная замена трансформаторов продлится до 2028 года. По завершению проекта на Красноярской ГЭС будет установлено шесть трансформаторов 220 кВ и девять однофазных 500 кВ нового поколения взамен устаревших предшественников. Срок их службы рассчитан на 30 лет. Инвестиции компании в проект составят более 4 млрд рублей.

2. В 2020 году Красноярская ГЭС получила разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию гидротехнического сооружения (ГТС) до 2024 года.

Разрешение на эксплуатацию - ключевой документ, позволяющий Красноярской ГЭС продолжать свою производственную деятельность. Он выдается на основании декларации безопасности ГТС, которую для станции разработали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники им. Виденеева. Декларация безопасности ГТС Красноярской ГЭС была утверждена центральным аппаратом Ростехнадзора 6 июля 2020 года.

3. Помощь городу в период пандемии и борьбы с коронавирусной инфекцией.

Красноярская ГЭС – одно из первых предприятий Красноярского края, на котором оперативно был введен комплекс мер по противодействию короновируса. Часть сотрудников была переведена на режим удаленной работы.  Производственный персонал -обеспечен дезинфицирующими средствами, перчатками и масками. Помимо принятия обязательных мер, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции внутри станции, волонтеры Красноярской ГЭС обеспечивали ветеранов, работавших на предприятиях компании, продуктовыми наборами.

4. Участие в экоакции «360».

В этом году жители Дивногорска впервые участвовали в экологической акции «360», которая является частью комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Совместно с сотрудниками Красноярской ГЭС 104 волонтера провели уборку прибрежной зоны Енисея, установили там информационные стенды о бережном отношении к природе, а также поставили пикниковую зону. Во время уборки был организован раздельный сбор мусора, по итогам которого было собрано 123 килограмма металла, 115 стекла и 68 пластика. Помимо Дивногорска, в экоакции принимали участие жители шести городов и пяти муниципальных образований. В этом году проект «360», созданный по инициативе Олега Дерипаска, отметил десятилетний юбилей своей работы. За все время существования в нем приняли участие около 148 000 волонтеров, которыми было собрано уже более 4500 тонн общего мусора.

5.         Запуск корпоративной жилищной программы

Летом этого года  начата специальная корпоративная жилищная программа для сотрудников энергетических активов En+ Group. Теперь на Красноярской ГЭС появилась возможность взять ипотеку по низкой ставке, благодаря поддержке компании. Программа стала итогом встречи основателя Еn+ Олега Дерипаска с рабочими советами предприятий, подразумевает предоставление возможности на получение наиболее выгодных условий оформления ипотеки, а также финансовую помощь в виде частичной компенсации ежемесячных платежей и получение кредита без первоначального взноса.  За полгода работы программы около более 20 сотрудников станции подали заявку на участие в ней.

По материалам компании En+ Group

Фото: пресс-служба En+ Group

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