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На Взлетке открылась первая АЗС «Газпромнефть»

Главная Экономика
Красноярск
17:27 28 Декабря 2020
азс, марка, газпромнефть
Автор: Sibnovosti.ru
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Сеть АЗС «Газпромнефть» в Красноярском крае продолжает свое развитие. 53-я заправочная станция под брендом «Газпромнефть» начала работу 25 декабря в микрорайоне Взлетка. Новая АЗС расположена на ул. Шахтеров, 25 а.

На АЗС реализуется топливо производства Омского нефтеперерабатывающего завода: бензины АИ-92, АИ-95, высокотехнологичное топливо G-Drive 95, G-Drive 100, сезонное дизельное топливо «Дизель Опти». Сохранность заводских характеристик топлива на АЗС обеспечивает уникальная система контроля качества и количества нефтепродуктов, единая для всей сети АЗС «Газпромнефть». Точность работы топливораздаточных колонок контролирует служба метрологического контроля, действующая по принципу стороннего аудитора.

На АЗС есть кафе под собственной торговой маркой Drive Cafe. В меню представлены кофе и кофейные напитки, гриль-доги, сэндвичи, свежая выпечка. Магазин на АЗС насчитывает широкий ассортимент необходимых в дороге товаров. Автомобилисты могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, постом подкачки шин, услугами заправщика. Оплатить покупку можно банковскими картами, сервисными картами «Опти 24», бесконтактными и виртуальными картами накопительной бонусной программы «Нам по пути». Найти путь до АЗС можно на сайте Сеть АЗС «Газпромнефть» или в мобильном приложении, доступном для Android и iOS.

Напоминаем, что, заправляясь на АЗС «Газпромнефть» до 31 января 2021 года включительно, автомобилисты получают двойные бонусы за заправку любым видом топлива от 30 литров. Подробности на сайте.

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» сообщили, что в 2021 году в регионе откроются еще 2 новые АЗС под брендом «Газпромнефть».

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