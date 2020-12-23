Пандемия коронавируса нанесла региональному бюджету удар на 8 миллиардов рублей

Губернатор края Александр Усс на ежегодной предновогодней пресс-конференции отвечая на вопрос о текущем финансово-экономическом состоянии края подчеркнул, что мировая пандемия коронавирусной инфекции обошлась региональном бюджету в 8 миллиардов рублей. При этом, половина из них – 4 миллиарда – это налоговые льготы, которые были предоставлены малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших отраслях.

«Они, к сожалению, пострадали, и надо сказать, что эти налоговые льготы далеко не в полной мере компенсировали потери», – признал руководитель.

Кроме того, были и неэкономические цели, а социальные. Так, 2,5 миллиарда было потрачено на поддержку сотрудников системы здравоохранения.

«Подобные дополнительные выплаты далеко не все регионы делают, таких чуть больше десятка, которые могут себе это позволить исходя из бюджетной обеспеченности», – подчеркнул Усс.

Также около 2 миллиардов ушло на поддержку жителей региона, которые попали под действие программы "Помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", деньги выплачивались наряду с пособием по безработице.