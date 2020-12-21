Повышайте свою финансовую грамотность эффективно и бесплатно!

Мы живем в новой реальности, в которой Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого исторического уровня. На этом фоне резко повысилась актуальность альтернативных способов вложения денег – поскольку доходности депозитов уже не устраивают даже самых консервативных в плане финансов граждан.

Какие инструменты могут заменить вклады и приносить доход два раза в год и чаще? Как инвестировать с малых сумм? Как вкладывают успешные инвесторы? Как жить с доходов от финансового рынка? Как не попасться в руки мошенников?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в «Открытом журнале» – это проект об инвестициях и финансах от одного из ведущих игроков мира инвестиций – компании «Открытие Брокер».

В «Отрытом журнале» доступным языком рассказывается, как устроен мир финансов, как грамотно планировать и формировать личный бюджет, а также эффективно инвестировать на финансовых рынках.

На страницах издания авторы в понятной форме разбирают вопросы, касающиеся формирования личного капитала, раскрывают нюансы накопления средств и инвестирования. «Открытый журнал» позволит вам повысить уровень своей финансовой грамотности и более эффективно распоряжаться капиталом.

Отличительной особенностью журнала является практическая направленность — в рамках издания освещаются вопросы, связанные с прикладной стороной инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Таким образом, вы сможете не только получать полезную информацию, но и применять её при инвестировании или в повседневной жизни.

Кроме того, редакторы проекта уделили значительное внимание и развлекательной части — посетителям будут доступны рецензии на биржевую литературу и отзывы о фильмах, статьи об успешных трейдерах прошлого и современности, а также интервью со специалистами брокерских компаний и успешными инвесторами.

Авторы журнала — инвесторы, трейдеры, финансовые консультанты и советники, экономисты, аналитики, юристы и другие эксперты — рассматривают сферу личных финансов с разных позиций и нетривиально подходят к описанию каждой жизненной ситуации. Руководствуясь принципами открытости и плюрализма, команда «Открытого журнала» стремится показать читателям, что эффективное решение практически любого вопроса возможно совершенно различными способами.

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По материалам АО «Открытие Брокер»

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