21 декабря
Красноярск
погода -15 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Повышайте свою финансовую грамотность эффективно и бесплатно!

Главная Экономика
Красноярск
08:30 21 Декабря 2020
журнал, финансы, инвестиции, деньги, проект
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мы живем в новой реальности, в которой Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого исторического уровня. На этом фоне резко повысилась актуальность альтернативных способов вложения денег – поскольку доходности депозитов уже не устраивают даже самых консервативных в плане финансов граждан.

Какие инструменты могут заменить вклады и приносить доход два раза в год и чаще? Как инвестировать с малых сумм? Как вкладывают успешные инвесторы? Как жить с доходов от финансового рынка? Как не попасться в руки мошенников?

Ответы на все эти вопросы вы найдете в «Открытом журнале» – это проект об инвестициях и финансах от одного из ведущих игроков мира инвестиций – компании «Открытие Брокер».

В «Отрытом журнале» доступным языком рассказывается, как устроен мир финансов, как грамотно планировать и формировать личный бюджет, а также эффективно инвестировать на финансовых рынках.

На страницах издания авторы в понятной форме разбирают вопросы, касающиеся формирования личного капитала, раскрывают нюансы накопления средств и инвестирования. «Открытый журнал» позволит вам повысить уровень своей финансовой грамотности и более эффективно распоряжаться капиталом.

Отличительной особенностью журнала является практическая направленность — в рамках издания освещаются вопросы, связанные с прикладной стороной инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Таким образом, вы сможете не только получать полезную информацию, но и применять её при инвестировании или в повседневной жизни.

Кроме того, редакторы проекта уделили значительное внимание и развлекательной части — посетителям будут доступны рецензии на биржевую литературу и отзывы о фильмах, статьи об успешных трейдерах прошлого и современности, а также интервью со специалистами брокерских компаний и успешными инвесторами.

Авторы журнала — инвесторы, трейдеры, финансовые консультанты и советники,  экономисты, аналитики, юристы и другие эксперты — рассматривают сферу личных финансов с разных позиций и нетривиально подходят к описанию каждой жизненной ситуации. Руководствуясь принципами открытости и плюрализма, команда «Открытого журнала» стремится показать читателям, что эффективное решение практически любого вопроса возможно совершенно различными способами.

Добавьте «Открытый журнал»  в избранное в вашем браузере и читайте полезные статьи про инвестиции каждый день.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).
Не является образовательной деятельностью, не сопровождается выдачей сертификата об образовании.
Возрастная категория 18+

По материалам АО «Открытие Брокер»
Фото: freepik.com

Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

Красноярская ГЭС компании En+ Group реализует проект по замене силовых трансформаторов

16 Декабря 2020 г.
Стоимость проекта - более 1 млрд рублей
Новости Красноярска: Процедура банкротства в России стала бесплатной

Процедура банкротства в России стала бесплатной

15 Декабря 2020 г.
Пройди тест и узнай, как это сделать
Новости Красноярска: Поставщики овощей в Красноярске отреагировали на запрет импорта томатов из Азербайджана

Поставщики овощей в Красноярске отреагировали на запрет импорта томатов из Азербайджана

10 Декабря 2020 г.
Цены выросли на 10 процентов
Новости Красноярска: В Красноярском крае резко сократилось количество фальшивых тысячных купюр

В Красноярском крае резко сократилось количество фальшивых тысячных купюр

9 Декабря 2020 г.
Их стало в 10 раз меньше
Новости Красноярска: В Красноярском крае пресекли деятельность 26 черных кредиторов

В Красноярском крае пресекли деятельность 26 черных кредиторов

9 Декабря 2020 г.
Они работают под видом комиссионных магазинов и микрофинансовых организаций
Новости Красноярска: Реконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска завершится к 1 июня 2021 года

Реконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска завершится к 1 июня 2021 года

9 Декабря 2020 г.
Авиахаб в аэропорту Красноярска станет самым мощным в России
Новости компаний
15/12
Комбинат «Волна» подвел итоги «высокого» строительного сезона-2020
15/12
Сбер и Mail.ru Group организуют бесплатное такси для врачей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Октябрьском мосту случилось ДТП с участием автобуса и фуры

На Октябрьском мосту случилось ДТП с участием автобуса и фуры

20 Декабря 2020 г.
За медицинской помощью обратились 7 человек
Новости Красноярска: На начавшейся неделе ожидаются сильные морозы

На начавшейся неделе ожидаются сильные морозы

21 Декабря 2020 г.
Особенно холодно будет на выходных
Новости Красноярска: В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

В Красноярском крае еще 330 жителей заболели коронавирусом

20 Декабря 2020 г.
Еще 14 человек скончались
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru