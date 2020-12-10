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Поставщики овощей в Красноярске отреагировали на запрет импорта томатов из Азербайджана

Главная Экономика
Красноярск
09:25 10 Декабря 2020
овощи, продукты, цены, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Армения отреагировала на запрет импорта томатов из Азербайджана. Закупочные цены на помидоры для оптовиков выросли на 10 процентов.

Ограничение на ввоз овощей из Азербайджана негативно скажется на красноярском продуктовом рынке. Это был поставщик качественных томатов в среднем ценовом сегменте, считает директор по маркетингу сети гастрономов «Красный яр» Виктор Бахов.

«Возможны перебои именно в среднеценовом томате, так как количество этого товара ограничено. У нас есть хорошие томаты из Хакасии, но их количество очень маленькое, чтобы покрыть полностью объемы, особенно объемы праздничные. Если не рост цен, то определенный дефицит по томатам в целом возможен, но мы постарается его не допустить. Уже начинаем наблюдать спекуляции на теме: альтернативные поставщики, такие как Армения, начинают повышать цены», - заявил маркетолог Виктор Бахов в эфире радио «Красноярск-Главный».

Напомним, с 10 декабря федеральный Россельхознадзор запретил импорт яблок и помидоров из Азербайджана, так как в стране зафиксированы случаи распространения южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Отметим, рост цен на продукты вне зависимости от тех или иных ограничений традиционно отмечается в новогодние праздники. 

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