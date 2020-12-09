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В Красноярском крае резко сократилось количество фальшивых тысячных купюр

Главная Экономика
Красноярск
15:57 9 Декабря 2020
фальшивомонетчик, мошенники, деньги, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Фальшивомонетчики потеряли интерес к тысячным купюрам. За этот год количество таких подделок в Красноярском крае сократилось в 10 раз. В 2020 сотрудники банков выявили только три тысячные фальшивки, а в прошлом году их было 30 штук.

Всего в этом году обнаружено 76 поддельных банкнот. В 2019 было выявлено 80 фальшивых купюр. При этом 95% выявленных поддельных банкнот – пятитысячные.

«Хотя фальшивомонетчики предпочитают крупные номиналы, проверять необходимо любые деньги, оказавшиеся в руках. Для этого следует запомнить не менее трех-четырех признаков подлинности и уметь их находить в комплексе. При любом сомнении нужно отказаться от купюр, а если они уже попали к вам, нужно отнести на экспертизу в банк. Если вы уверены, что перед вами фальшивка, незамедлительно сообщайте об этом в полицию», — рекомендует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Для кассиров Банк России проводит бесплатные дистанционные курсы по определению подлинности денежных знаков. Записаться на них можно на сайте Университета Банка России. 

Напомним, накануне в красноярском Отделении Банка России сообщили об определении более двух десятков нелегальных кредиторов, работавших в Красноярском крае. 

 

фото: newstracker.ru

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