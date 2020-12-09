В Красноярском крае пресекли деятельность 26 черных кредиторов

Банк России в Красноярском крае с начала года выявил 26 черных кредиторов. Пандемия не сократила активность нелегальных участников финансового рынка. В основном они работают под видом комиссионных магазинов и микрофинансовых организаций. Также эксперты регионального отделения Банка России выявили одну финансовую пирамиду в Красноярском крае. Материалы по всем установленным случаям финансисты направляют в правоохранительные органы.

«Связь с черными кредиторами грозит негативными последствиями. Занимая деньги у нелегалов, можно лишиться имущества, переплатить за обслуживание своего долга, столкнуться с противозаконными формами взыскания просроченной задолженности. Перед тем, как обратиться к участнику финансового рынка, нужно проверить его легальность. Сейчас это можно сделать на сайте Банка России, а также в мобильном приложении ЦБ онлайн», — порекомендовал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

По стране было выявлено более тысячи нелегальных участников финансового рынка. Больше половины из них – черные кредиторы, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Красноярцев призывают сообщить о нелегальных кредиторах на сайте Банка России в разделе «Анонимное информирование», а также в правоохранительные органы.