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Реконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска завершится к 1 июня 2021 года

Главная Экономика
Красноярск
08:29 9 Декабря 2020
аэропорт, красноярск, губернатор, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Рулежная дорожка в аэропорту Красноярска готова на 90%. Губернатор Александр Усс проинспектировал строительство объекта, который даст серьезный импульс к развитию воздушной гавани.

Именно эта полоса позволит за два-три года создать в Красноярске самый мощный логистический хаб в России. Пассажиропоток аэропорта будет увеличен до 5 млн человек в год, станет больше авиарейсов из краевой столицы.

«Рулежка - значимая составляющая потенциала аэропорта. С ее запуском аэропорт сможет осуществлять 28 взлетно-посадочных операций в час. Для сравнения, сейчас таких операций - 12. В 2,5 раза увеличится потенциал нашего большого аэропортового хозяйства. Это радикальное продвижение вперед, об этом говорили и мечтали много лет, но сейчас это стало возможным», - отметил губернатор Александр Усс.

Новая рулежная дорожка должна быть введена в эксплуатацию к 1 июня 2021 года.

«Реконструкция позволит снять существующие по взлетно-посадочным операциям ограничения, оперативнее обрабатывать заявки по слотам в пиковые периоды для перевозчиков, и в целом снять все существующие инфраструктурные ограничения в развитии аэропорта на ближайшие 7-10 лет», - отметил генеральный директор международного аэропорта Красноярск Андрей Метцлер.

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