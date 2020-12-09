Реконструкция рулежной дорожки в аэропорту Красноярска завершится к 1 июня 2021 года

Рулежная дорожка в аэропорту Красноярска готова на 90%. Губернатор Александр Усс проинспектировал строительство объекта, который даст серьезный импульс к развитию воздушной гавани.

Именно эта полоса позволит за два-три года создать в Красноярске самый мощный логистический хаб в России. Пассажиропоток аэропорта будет увеличен до 5 млн человек в год, станет больше авиарейсов из краевой столицы.

«Рулежка - значимая составляющая потенциала аэропорта. С ее запуском аэропорт сможет осуществлять 28 взлетно-посадочных операций в час. Для сравнения, сейчас таких операций - 12. В 2,5 раза увеличится потенциал нашего большого аэропортового хозяйства. Это радикальное продвижение вперед, об этом говорили и мечтали много лет, но сейчас это стало возможным», - отметил губернатор Александр Усс.

Новая рулежная дорожка должна быть введена в эксплуатацию к 1 июня 2021 года.