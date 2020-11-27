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Иркутская область попросилась в «Енисейскую Сибирь»

Главная Экономика
Красноярск
09:47 27 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, иркутск, проект, инвестиции, промышленность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Власти Иркутской области обратились в краевое правительство с предложением о включении региона в состав инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Федеральное правительство уже подготовило распоряжение об объединении инвестпроектов четырех регионов - Красноярского края, Тывы, Хакасии, Иркутской области. После присоединения нового игрока масштабы кампании значительно увеличатся.

«Если в настоящее время в состав КИП входят 32 проекта на сумму 1,9 триллиона рублей, то с проектами Иркутской области их количество увеличится до 53 проектов на общую сумму более 4 триллионов рублей. Это позволит сформировать эффективный инструмент социально-экономического развития не только сибирского, но и федерального масштаба», - отметили в пресс-службе краевого правительства.
При этом красноярские инвесторы уже приступили к реализации 12 из 18 заявленных проектов. Полностью реализована идея компании ДОК «Енисей» по созданию мощностей по переработке своей продукции.

Кроме того, федерация согласовала заявку Красноярского края на создание особой экономической зоны «Красноярская технологическая долина» на территории металлургического завода. На этой площадке планируют работать шесть резидентов, которые готовы реализовать проекты на общую сумму около 29 млрд рублей.

 

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