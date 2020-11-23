Трудоустройство молодежи до 30 лет в Красноярском крае выросло в пять раз

Краевое агентство труда и занятости населения в разы нарастило уровень трудоустройства молодых людей до 30 лет. С начала года работу с помощью центров занятости нашли более 15,6 тысячи молодых людей. Чаще всего они устраиваются в торговые компании, на обрабатывающие производства и предприятия сельского хозяйства, в образовательные и медицинские организации, строительные фирмы, а также в сферу общепита и гостеприимства.

При этом осенью зарегистрировано резкое увеличение числа собеседований с положительным результатом.

«За текущей месяц трудоустроено две тысячи молодых соискателей, что превышает показатель апреля почти в пять раз. Такой результат достигнут благодаря возобновлению деятельности предприятий и отлаженной системе работы службы занятости, включающей сбор вакансий под соискателей и адресный подход к ситуации каждого. Пандемия стала драйвером переформатирования работы специалистов центров, многие сервисы переведены в онлайн, что особенно удобно для молодых соискателей», – отметил руководитель агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

Все программы и вакансии для молодежи доступны на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края, а также в центрах занятости по месту жительства.