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Для ряда компаний в Красноярском крае установлены налоговые льготы

Главная Экономика
Красноярск
16:51 19 Ноября 2020
правительство, законодательное собрание, в красноярске, в красноярском крае, налоги, бизнес, общество, экономика, финансы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Краевое правительство сообщило о налоговых льготах для ряда компаний в Красноярском крае. Пониженными ставками УСН смогут пользоваться общественные организации, автошколы, предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению, а также типографии и компании, работающие в области информационных услуг и производства кинофильмов.

«С учетом ранее принятых решений общая численность налогоплательщиков, попадающих под действие закона по УСН в 2020 году, превысит 28 тысяч по 578 видам деятельности, а общий объем краевой государственной поддержки превышает 2 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, в связи отменой с 1 января 2021 года режима ЕНВД налоговые ставки по УСН будут снижены до 4 процентов в 2021 году и до 5 процентов в 2022 году – по объекту «доходы», а также до 10 процентов в 2021 году и 12,5 процентов в 2022 году – по объекту «доходы минус расходы».

Также с 2021 года вступает в силу особый порядок налогообложения исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества жилого и хозяйственного назначения.

 

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