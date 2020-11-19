Для ряда компаний в Красноярском крае установлены налоговые льготы

Краевое правительство сообщило о налоговых льготах для ряда компаний в Красноярском крае. Пониженными ставками УСН смогут пользоваться общественные организации, автошколы, предприниматели, оказывающие бытовые услуги населению, а также типографии и компании, работающие в области информационных услуг и производства кинофильмов.

«С учетом ранее принятых решений общая численность налогоплательщиков, попадающих под действие закона по УСН в 2020 году, превысит 28 тысяч по 578 видам деятельности, а общий объем краевой государственной поддержки превышает 2 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кроме того, в связи отменой с 1 января 2021 года режима ЕНВД налоговые ставки по УСН будут снижены до 4 процентов в 2021 году и до 5 процентов в 2022 году – по объекту «доходы», а также до 10 процентов в 2021 году и 12,5 процентов в 2022 году – по объекту «доходы минус расходы».

Также с 2021 года вступает в силу особый порядок налогообложения исходя из кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества жилого и хозяйственного назначения.



