В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

Мэрия Минусинска направила в горсовет проект бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Согласно документу, в бюджет 2021 года внесены расходы на подготовку к празднованию 200-летия города.

«В 2021 году запланированы расходы на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог», - говорится в сообщении официального сайта Минусинска.

По данным городской администрации, доходы муниципального бюджета в будущем году составят 2,5 млрд руб., расходы – 2,52 млрд руб. Дефицит запланирован в размере почти 20 млн руб.

200-летие Минусинска отметят в 2023 году.

Фото: официальный сайт Минусинска