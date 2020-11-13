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Бизнесменам продлили налоговые каникулы

Главная Экономика
Красноярск
15:50 13 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, правительство, налоги, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство продлило налоговые каникулы для бизнеса. На отсрочку по налоговым платежам могут рассчитывать организации, работающие в сфере культуры, туризма, гостиничном бизнесе, общественном питании, развлекательной и спортивной сферах, а также организаторы конференций и выставок. Поручение о продлении налоговых каникул дал президент Владимир Путин.

«Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца, до конца года», – сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отметим, что впервые налоговые каникулы в связи с пандемией были введены в стране весной. При этом предприниматели сетовали, что это сомнительная помощь, ведь платить налоги, хоть и позднее, но все равно придется. В этот раз Ассоциация туроператоров России направила в правительство письмо с просьбой освободить турфирмы от уплаты налога на прибыль, НДС, взносов в фонды, а также перенести налог для предприятий, применяющих УСН, в период до конца первого квартала 2021 года.


 

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