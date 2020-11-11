Красноярский край вошел в топ-15 российских регионов по выдаче ипотеки по льготной программе

Новосибирская область и Красноярский край вошли в число лидеров по выдаче ипотеки с льготной ставкой 6,5% годовых. На эти территории приходится 50 процентов льготных жилищных кредитов, выданных в Сибири, сообщил директор подразделения «Сопровождение программ в жилищной сфере» финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ Виталий Насонов.

Красноярский край разместился на 11 строчке общероссийского рейтинга, а Новосибирская область – на 8 месте.

«В Новосибирской области и Красноярском крае уже заключено 13,3 тысячи договоров на более чем 32 млрд рублей. Всего в России по состоянию на 5 ноября выдано 263,9 тысячи кредитов по льготной ипотечной программе на общую сумму 750,9 млрд рублей. Доля Сибирского федерального округа составляет 10% – выдано более 25 тысяч кредитов, заключено более 26 тысяч договоров. В СФО данная программа дала существенный прирост по рынку ипотеки», – сообщил Виталий Насонов.

Отметим, что в целом за девять месяцев 2020 года в Новосибирской области было выдано свыше 28 тысяч ипотечных кредитов, а в Красноярском крае – больше 26 тысяч. Таким образом, каждый восьмой ипотечный кредит в России выдается в Сибирском федеральном округе, сообщает ДОМ.РФ.