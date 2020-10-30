Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов: «Сбережений не надо иметь слишком много»

- Чем отличаются сбережения от инвестиций?

- Когда мы говорим о сбережениях, мы ставим цель сберечь наши денежные средства. Желательно, обогнать инфляцию, чтобы сохранить стоимость наших денег и иметь доступ к ним в нужное время. Если эта «подушка безопасности» может понадобиться вам в любое время, то самый лучший способ – это вклад. Если цель накопить к какому-то сроку, то категория правильных инструментов – пенсионные счета, облигации.

Инвестиции – это совсем другое. Инвестиции – это бизнес, целью которого является приумножение денежных средств. Инвестиции помогут вам выйти на другой уровень благосостояния и потребления, стать рантье, получить удовольствие, играя на фондовом и валютном рынке, так как вы достигаете целей, которые перед собой ставите.

Сбережений не надо иметь слишком много. Сбережения значат, что вы упускаете выгоду, которую могли бы извлечь, используя лишние деньги, которые превышают подушку безопасности.

- Нужно ли иметь сбережения, если есть долги?

- Ответ однозначный – да. Если у вас долги долгосрочные – например, ипотека. В этом случае «подушку безопасности» никто не отменял. Если у вас есть долги и вы при этом занимаетесь инвестициями, то нужно иметь четкое понимание, что вы будете зарабатывать больше, чем тратите на обслуживание этих долгов. Поэтому я бы подумал, не лучше ли погасить долг досрочно, чем заниматься инвестициями.

- Каких специальных знаний требуют инвестиции?

- Это бизнес, предпринимательская деятельность. Она требует не только специальных знаний, но и опыта. Одних знаний не достаточно, чтобы быть успешным инвестором. Государство частично вас защищает. Во-первых, от искажения информации. Мы через свое регулирование добиваемся, чтобы финансовый посредник предоставлял вам правильную информацию касательно финансовых инструментов и состояния рынка. При этом он не несет ответственности, поняли ли вы эту информацию. Во-вторых, недобросовестные торговые практики, чтобы вас не вводили в заблуждение. Мы обеспечиваем надлежащее финансовое состояние финансовых посредников. Если финансовый посредник разорился, то система регулирования позволяет вам, храня ваши инвестиции на специальных счетах, не потерять эти деньги. Мы боремся с инсайдерской торговлей, манипулированием, обеспечиваем целостность рынка и финансовую стабильность.

- Как не попасться на недобросовестную рекламу финансовых сервисов в интернете?

- Мы совместно с ФАС боремся с недобросовестной рекламой, можем уменьшить вероятность, что вам будут делаться предложения, которые могут не соответствовать законодательству и несут с собой рыночные, кредитные риски и риски мошенничества. То, что сегодня происходит в интернете, можно назвать темной стороной Луны. Мы в легальном пространстве научились воздействовать на рекламу но, конечно, нам не удастся победить недобросовестную рекламу в интернете. Будьте аккуратны, если получаете информацию от провайдеров финансовых сервисов не через легальные рекламные каналы, а через интернет. Помогайте нам, если видите недобросовестную рекламу в легальном пространстве. Мы также выявляем нелегальных поставщиков финансовых услуг. За 9 месяцев этого года мы прикрыли тысячу таких провайдеров, передали информацию в правоохранительные органы. Где-то закрываются сайты, где-то участники привлекаются к административной и уголовной ответственности. Однако развиваются технологии, и мошенники мигрируют в интерент-пространство. Это создает для них более высокую мобильность, поэтому будьте аккуратны с интернет-рекламой. Мы закрыли 140 пирамид за 9 месяцев этого года, выявили 600 черных кредиторов и прекратили их деятельности, выявили 200 форекс-дилеров, которые незаконно осуществляют свою деятельность. Необходимо проявлять здоровый скептицизм, получая заманчивые предложения с повышенной доходностью, особенно от тех, кто не зарегистрирован на сайте ЦБ как легальный поставщик услуг.

- Как начинающему инвестору уберечься от ошибок?

- 1 апреля 2022 года вступит в силу закон, который для неквалифицированных инвесторов по сложным финансовым инструментам вводит тесты на понимание финансового инструмента. В случае, если гражданин не проходит тест, ему предложат отказаться от инвестиций, которые он не понимает, но ему будет предложено право последнего слова. Кроме того, Банк России продвигает финансовую и инвестиционную грамотность. Есть национальный план, программа Банка России. Есть специальный сайт fincult.info, где содержится большое количество полезной информации и провайдеры финансовых услуг также имеют материалы, которые относятся к обучению будущих и начинающих инвесторов. Я предлагаю не игнорировать элемент обучения, так как он очень важен для успеха инвестирования.

- Доход от инвестиций во многом завит от везения?

- Доход от инвестиций – это не везение, это упорный труд. Действительно, вложившись в какой-то инструмент по совету финансового консультанта или доверительного управляющего, вы сможете сразу много заработать. Бывает так, что акции как волатильный инструмент могут сильно расти. Везение является элементом инвестирования. Но, чтобы получать стабильный доход на рынке инвестиций, придется тратить свое время и умственные усилия на приобретение знаний и навыков. Тем самым вы получаете повышенную доходность не только потому, что вы решили начать инвестирование, а потому, что вы вкладываете в эти инвестиции свое время и интеллект. Вы отчасти лишаетесь спокойствия, потому что сбережения – это спокойный продукт, когда известна процентная ставка, вклад до 1,4 млн застрахован – даже если с банком что-то случится вы получите свои деньги с процентами. Когда вы имеете дело с инвестициями, вы должны быть готовы нервничать. Это более подвижный инструмент, который меняется в цене, все время что-то происходит под воздействием новостей. Их нужно отслеживать, нельзя сделать какое-то инвестирование и о нем забыть. Больше времени придется тратить. Нужно поддерживать портфель в правильном состоянии. Балансировать его. Без вложения времени – можно отдать инвестиции в доверительное управление. Пусть тогда профессионалы тратят свое время вам во благо. Но тогда вы будете вынуждены поделиться доходностью, доверительные управляющие берут комиссии, которые зависят от объема денежных средств и эффективности управления.

- Как избежать потерь?

- Не бывает инвестора, который не терял. Более того, негативный опыт очень важный. Нужно быть к этому готовым. Потери на рынке инвестиций нужно воспринимать, как приобретение новых знаний. Если вы что-то потеряли, нужно разобраться, что произошло, почему. Если не разберетесь в причинах, почему рынок пошел так, почему позиции не сработали – то вы потеряли деньги, но не приобрели знания.