«Норникель» и правительство Мурманской области подписали соглашение

Руководство «Норникеля»» и правительство Мурманской области подписали новое соглашение.

Согласно накануне подписанным документам компания проведет комплекс мероприятий социального характера. Будет построен ледовый каток в Мончегорске, а также организовано софинансирование модернизации Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина.

Кроме того, в новом соглашении говорится о разработке совместной программы в сфере подготовки специалистов высшей школы для вновь создаваемых производств Кольской ГМК в сотрудничестве с Мурманским государственным техническим университетом.

Компанию и Мурманскую область связывают давние партнерские отношения. Кольская ГМК – дочернее предприятие «Норникеля» со стопроцентной долей владения – одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области, а «Норникель» – крупнейший налогоплательщик региона (доля компании в собственных доходах области выросла с 14% в 2015 г. до 23% в 2019 г.). Платежи «Норникеля» по налогу на прибыль в 2019 г. в сравнении с 2017 г. выросли в три раза и составили 17,1 млрд руб., что обусловлено ростом финансовых показателей группы, а также увеличением доли налога, приходящейся на Мурманскую область, благодаря реализации инвестиционных проектов. В 2021–2025 гг. компания планирует инвестировать в развитие и модернизацию производственных площадок, расположенных на Кольском полуострове, более 90 млрд руб.

«Норникель» активно реализует на территории области благотворительные и социальные проекты. За последние три года на эти цели компания направила около 1,5 млрд руб. Кроме того, в соответствии с прежними договоренностями с регионом «Норникель» взял на себя обязательства по поддержке в 2020–2022 гг. сфер здравоохранения, культуры, образования и спорта, а также мероприятий по улучшению городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле на общую сумму 2,3 млрд руб. В числе запланированных объектов — строительство нового корпуса на четыре отделения в Мончегорске на базе Мончегорской центральной районной больницы.

«Я хочу поблагодарить компанию за то, что она инвестирует в модернизацию производства, создает новые рабочие места, поддерживает социальные проекты. „Норникель“ сотрудничает с областью на принципах абсолютной добросовестности и высокой ответственности, что делает наше партнерство эффективным. Сегодня мы договорились о том, что „Норникель“ направит дополнительные ресурсы на строительство спортивных объектов и развитие медицины в Мончегорске, на реконструкцию областной больницы. Здравоохранение на Севере должно быть современным; хорошо, что в компании это понимают и идут нам навстречу, оказывая существенную поддержку. Также отдельно мы обсудили строительство нового по сути завода в Мончегорске. „Норникель“ намерен инвестировать почти 90 млрд руб. в создание новой „зеленой“ металлургии. Для нас важно, что этот проект реализуется именно на территории Мурманской области», — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Президент компании Владимир Потанин в свою очередь также прокомментировал подписание нового соглашения с регионом:

«В последние годы мы успешно развиваем наш комплекс на территории Мурманской области. Речь идет и о принципиально новом производстве в Мончегорске, и о других проектах, способных сделать нашу продукцию более конкурентоспособной. Все это становится возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который создан в регионе. Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике».

Стоит отметить, что компания «Норникель» является и крупнейшим налогоплательщиком в Красноярском крае. Так, только за прошлый год налоговые поступления в краевой бюджет составили более 104 млрд рублей, компания регулярно финансирует благотворительные и социальные программы. В 2019 году на эти нужды было направлено 28 млрд рублей.

Ранее компания подписала подобное соглашение с Саратовской областью. По достигнутым договоренностям «Норникель» будет вести совместную работу с правительством области по развитию кадрового потенциала региона. Кроме того, компания оказывает помощь региональному минздраву в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией – для обеспечения медицинских учреждений медикаментами и аппаратами искусственной вентиляции легких было передано 50 миллионов рублей.

Фото: пресс-служба "Норникеля"