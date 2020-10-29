Мэрия направит почти полмиллиарда рублей на выявление творческих способностей у детей

Администрация Красноярска направит почти полмиллиарда рублей на выявление и развитие творческих способностей у детей и молодежи. Новый руководитель городского управления культуры Любовь Сахарова представила в Горсовете проект муниципальной программы по развитию культуры на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

В течение этого времени будет выделено 4,8 млрд рублей. Из них 1,6 млрд рублей – в 2021 году. На финансирование художественных и музыкальных школ, учреждений дополнительного образования в следующем году будет выделено 426 млн рублей. Обучаться там смогут более восьми тысяч детей.

Городские библиотеки получат 6,4 млн рублей на покупку новых книг. В планах получить краевые субсидии на модернизацию детской библиотеки им. Бажова и библиотеки для взрослых им. Тургенева.

Предусмотрено 30 млн рублей на оснащение учреждений культуры системами видеонаблюдения, охраной, металлоискателями и тревожной кнопкой. Безопасность будет усилена на 28 объектах.