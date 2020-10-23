Мэрия Красноярска разместила облигации на Московской бирже

Накануне стало известно, что на Московской бирже были размещены облигации Красноярска на общую сумму в 3 миллиарда рублей. В настоящее время инвестиционный спрос превышает предложение на 1,3 миллиарда. Доходная ставка ценных установлена на уровне 6,25% годовых.

Стоит отметить, что краевой центр стал первым муниципалитетом в Российской Федерации, который разместил ценные на Московской бирже. Это стало возможным благодаря получению городом высокого рейтинга кредитоспособности «ruA-». Он отражает высокую степень устойчивости городского бюджета и финансовую надежность города.

Предполагается, что все деньги, полученные от размещения бумаг, будут направлены на погашение действующих кредитов в коммерческих банках, которые взяты с высокой процентной ставкой.

Фото: РБК/Олег Яковлев