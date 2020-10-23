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Мэрия Красноярска разместила облигации на Московской бирже

Главная Экономика
Красноярск
17:30 23 Октября 2020
биржа, красноярск, торговля, кредиты, бюджет, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне стало известно, что на Московской бирже были размещены облигации Красноярска на общую сумму в 3 миллиарда рублей. В настоящее время инвестиционный спрос превышает предложение на 1,3 миллиарда. Доходная ставка ценных установлена на уровне 6,25% годовых.

Стоит отметить, что краевой центр стал первым муниципалитетом в Российской Федерации, который разместил ценные на Московской бирже. Это стало возможным благодаря получению городом высокого рейтинга кредитоспособности «ruA-». Он отражает высокую степень устойчивости городского бюджета и финансовую надежность города.

Предполагается, что все деньги, полученные от размещения бумаг, будут направлены на погашение действующих кредитов в коммерческих банках, которые взяты с высокой процентной ставкой.  

Фото: РБК/Олег Яковлев

Экономика / НОВОСТИ
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