За последнюю неделю в Красноярском крае подорожали свежие огурцы, овощные консервы и сахар

В Красноярскстате представили результаты еженедельного мониторинга цен на продовольственные товары. Специалисты проводили анализ и исследование с 12 по 18 октября.

Так, в регионе значительно подорожали свежие огурцы. Теперь за килограмм овощей потребитель в среднем заплатит 92 рубля 37 копеек, что на 11,4% больше, чем на позапрошлой неделе (82,92 рубля за килограмм). Также подорожали овощные консервы для детского питания, в среднем их цена за килограмм в среднем поднялась на 4,47% и теперь составляет 540 рублей 27 копеек. Также удорожание коснулось сахара. Покупателям он обходится в 51 рубль 31 копейку, что на 4,25% больше, чем на позапрошлой неделе.

Кроме того, статистики зафиксировали снижение цен на свежую капусту (падение цены на 3,5%), карамель (2,87%) и рис (2,74%).