Красноярск потратит миллиард на развитие туризма и поддержку молодежи

Городские власти в течение трех лет потратят более 1 млрд рублей на развитие туризма и поддержку молодежи. Горсовет рекомендовал администрации утвердить проект программы «Развитие молодежной политики и туризма в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов.

Кроме того, власти рассчитывают на дополнительную субсидию в 22,7 млн рублей в 2021 году. На эти деньги молодежные центры переформатируют в проектно-инновационные центры, проведут в помещениях ремонты и закупят оборудование. За три года планируют модернизировать пять молодежных центров.

Мэрия обещает финансовую поддержку 900 молодежных проектов. Направят деньги на патриотическое воспитание молодых людей и пропаганду здорового образа жизни. Продолжится реализация проекта «Пост №1».

Продолжится финансирование бесплатных экскурсий для красноярцев – в следующем году гиды просветят 1000 человек. В планах разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов.