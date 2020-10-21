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Красноярцы смогут поучаствовать во Всероссийской неделе финансовой грамотности онлайн

Главная Экономика
Красноярск
16:30 21 Октября 2020
в красноярском крае, деньги, финансы, обучение, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Федеральный Минфин проведет Всероссийскую неделю финансовой грамотности онлайн. Проект стартует 24 октября на портале www.week.vashifinancy.ru. На интерактивной площадке выступят эксперты в сфере финансов, с которыми можно будет проконсультироваться по личным экономическим вопросам. В программе курсы, тесты, лекции по развитию финансовой грамотности у детей и подростков. Отдельным блоком пройдут темы кибермошенничества и киберзащиты, льготам, повышению финансовой устойчивости.

«Участники проекта смогут получить бесплатный доступ к обширной библиотеке материалов по финансовой грамотности. Кроме того, планируется проведение семейного финансового фестиваля, который предложит детям, а также их родителям и педагогам стать жителями виртуального города с более 50 активностями на тему финансов»,- сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности бесплатное. Она продлится до 31 октября.

 

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