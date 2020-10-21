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В Красноярском крае увеличен размер прожиточного минимума

Главная Экономика
Красноярск
10:27 21 Октября 2020
экономика, жизнь, деньги, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Правительство Красноярского края утвердило новый размер прожиточного минимума в регионе. В третьем квартале 2020 года его величина будет составлять 13409 рублей, что в сравнении с предыдущим периодом больше на 2%.

«На увеличение повлияло сезонное подорожание ряда продовольственных товаров. Также установлены соответствующие величины прожиточного минимума для разных природно-климатических зон и категорий населения, пользующихся мерами социальной поддержки на основе ВПМ», – добавили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются размеры пособий и других мер социальной поддержки. Величину прожиточного минимума пересматривают каждый квартал.

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