На развитие пассажирских перевозок в Красноярске направят почти 3 млрд рублей

Горсовет рассмотрел программу развития пассажирских перевозок в Красноярске на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы. Власти ставят задачу увеличить пассажиропоток на 4% до 222 млн пассажиров в год, повысить среднюю скорость автобусов до 20,7 км/ч, а зарплаты водителей и кондукторов должны увеличиться на 5%.

Еще одна цель – сделать общественный транспорт доступным для маломобильных пассажиров за счет специальных подъемников. В перспективе каждая третья машина на маршруте будет приспособлена для перевозки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, к 2023 году доля транспорта высокого экологического класса Евро-4 и Евро-5 должна составлять не менее 50 %.

Для решения этих задач в течение трех лет планируют выделить около 2,9 млрд рублей. В 2021 году администрация планирует запустить третий экологический троллейбусный маршрут от железнодорожного вокзала до Предмостной площади.

«В этом году мы уже запустили два новых экологических маршрута по левому берегу с имеющимися троллейбусами. В следующем году планируем пустить новые троллейбусы по Коммунальному мосту и соединить электрическим транспортом правый и левый берег, чтобы можно было уже практиковать тарифную сетку с пересадками с троллейбуса на трамвай и наоборот. Заявку Красноярска одобрили в рамках федерального национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и теперь мы сможем на выгодных условиях приобрести 24 троллейбуса с автономным ходом, которые не потребуют строительства контактной сети на мосту», – сообщил руководитель департамента транспорта Александр Годованюк.

В мэрии добавили, что перевозчики будут развивать способы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Также ведется разработка спецтарифов с абонементами на поездки.