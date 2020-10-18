Красноярский шоколад отправили на пробу в Китай

Предприятия Красноярского края впервые отправили в Китай шоколад собственного производства. Это пробная партия, выпущенная ООО «Делисерт корпорейшн» и ООО «ТД Сибирская крепость».

«Она будет продаваться в розницу на электронных торговых площадках Китая. Также экземпляры продукции будут направлены оптовым потребителям - участникам специализированной выставки, прошедшей в городе Нинбо в начале сентября», - сообщили ТАСС в краевом агентстве развития бизнеса.

По данным информагентства, в 2018 году для продвижения на китайский рынок красноярских товаров была создана совместная Дацинско-Енисейская внешнеторговая компания Yenisei. Поставка очередной партии красноярских продуктов планировалась на весну 2020 года, но сроки были перенесены.

По данным Сибирского таможенного управления, за первые восемь месяцев 2020 года Красноярский край экспортировал продуктов питания и сельскохозяйственного сырья на $31,1 млн.

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