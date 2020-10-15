Вакансия с зарплатой 120 тысяч рублей стала самой высокооплачиваемой в Красноярске

Центр занятости населения опубликовал актуальный рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Красноярске. Возглавляет топ вакансия руководителя архитектурного отдела в ООО «Полюс Проект» с зарплатой в 120 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется знание программ AutoCAD, Bentley, Revit, Tekla Structures, Naviswork, а также опыт работы в крупных проектных организациях.

На втором месте в рейтинге вакансия финансового контролера в компании «Красноярск инвест», которая управляет гостиницами «Novotel» и «Ibis». Соискателю предлагают зарплату в 100 тысяч рублей.

Столько же сможет зарабатывать руководитель бизнес-проектов в ОАО «Красцветмет» — эта вакансия на третьем месте в топе самых высокооплачиваемых.

В службе занятости отметили, что все актуальные вакансии доступны на интерактивном портале агентства труда и занятости населения.



