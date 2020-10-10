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Прокуратура Красноярского края проводит проверку после разлива нефтепродуктов в Ангару

Главная Экономика
Красноярск
14:17 10 Октября 2020
красноярск, река, экология, проверка, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Красноярского края проводит проверку после разлива нефтепродуктов в реку Ангару в Кежемском районе края, сообщили в прокуратуре.

«Для установления всех обстоятельств происшествия организован выезд всех оперативных подразделений края: ГУ МВД России по Красноярскому краю, СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, МЧС России по Красноярскому краю. С целью координации действий следственных, надзорных и контролирующих органов на место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Кежемского района», - говорится в сообщении.

В Кежемском районе красноярского края введен режим ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в реку Ангару, сообщили в региональном МВД.

По предварительным данным, в воду с баржи попало около 500 литров дизельного топлива. 

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