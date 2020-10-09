Представлен прогноз социально-экономического развития Красноярского края на 2020-2023 годы

Сегодня на заседании Правительства Красноярского края министр экономики и регионального развития края Егор Васильев представил прогноз социально-экономического развития региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий развития российской экономики и мировых финансово-товарных рынков. Учитывались экономические итоги 2019 года, статистические данные текущего года, отраслевых и государственных программ края, а также наметившихся тенденций в деятельности организаций и отраслей экономики. В результате пандемии и ограничительных мер в текущем году зафиксированы заметные отклонения от оценки ожидаемых параметров из-за значительных, непрогнозируемых изменений в экономике и социальной сфере. В итоге и показатели прогноза на среднесрочную перспективу были скорректированы.

"На предстоящий трехлетний период в отношении цен на основные товары краевого экспорта – нефть, цветные и драгоценные металлы – прогнозируется тенденция умеренного роста. Это связано как с конъюнктурой на мировых рынках, так и изменившимися производственно-технологическими условиями. Что касается инфляции, то в текущем году существенного роста цен не произошло. Во многом это связано со снижением покупательской активности из-за введенных ограничительных мер. В среднегодовом исчислении в 2020 году инфляция ожидается на уровне 3,4% при первоначальном прогнозе 3,5%, – сообщил Егор Васильев. – В этом году в промышленном секторе экономики ожидается снижение промышленного производства, в трёхлетней перспективе прогнозируется восстановление и рост промышленного производства ежегодно на 1–2%. Развитие нефтедобычи в ближайшие годы будет связано с дальнейшим освоением нефтегазовых ресурсов месторождений Ванкорской группы и юга Эвенкии".

Наиболее динамичное развитие планируется в обработке древесины. На фоне сокращения объемов производства древесины на 3,2% по итогам 2020 года прогнозируется в среднесрочном периоде восстановление и рост объемов производства на 3,5-4% в год.

В сельском хозяйстве развитие животноводства ожидается в пределах 0,3-0,4% в год. В целом за три прогнозных года прирост по основным видам продукции составит 1-2%. В отрасли растениеводства реализация мер господдержки будет способствовать получению высокой урожайности зерновых культур сельхозтоваропроизводителями края – не менее 23,5-24 ц/га в весе после доработки. В прогнозном периоде планируется ежегодно собирать 2,3 млн тонн зерна.

В целом в аграрном секторе края в 2021-2023 годах планируется ежегодный прирост производства в пределах 1%. За три прогнозных года темп прироста сельского хозяйства составит 2,5%.

Реализация инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных, будет обеспечивать спрос на услуги строительного сектора. Темпы роста объемов строительных работ в 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне 0,4-1,0% ежегодно.

Увеличение реальной заработной платы (на 3,6% к 2019 году) отразится на деятельности сферы торговли и платных услуг. На фоне снижения показателей потребительского рынка в текущем году в среднесрочном периоде прогнозируется стабильная положительная динамика показателей: прирост оборота розничной торговли составит 12,8%, объема платных услуг – 14,6%. Такая ситуация в потребительском секторе характерна и для России в целом.

"В 2020 году в Красноярском крае, как и по всей стране, и даже в мире, произошло сокращение конечного спроса и деловой активности. Это следствие введенных во многих странах ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, – отметил Егор Васильев. – Тем не менее фундаментальные факторы развития края с учетом инвестиционных планов компаний, в том числе входящих в КИП "Енисейская Сибирь", позволяют прогнозировать поступательное восстановление экономического роста. Объём инвестиций в крае сохранится на высоком уровне и по оценке в 2020 году составит 426,5 млрд рублей. В сопоставимых ценах прирост за три года составит 6,9%. Таким образом, ежегодный прирост ВРП составит порядка 2%: увеличится с 2,4 трлн рублей по оценке текущего года до 2,9 трлн рублей в 2023 году".

По материалам пресс-службы Администрации Губернатора Красноярского края