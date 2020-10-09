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В Красноярском крае начинает действовать льготный налоговый режим для инвестпроектов

Главная Экономика
Красноярск
08:28 9 Октября 2020
инвестиции, в красноярском крае, налоги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае для крупных инвестиционных проектов вводят льготный режим. Заксобрание приняло закон о налоговых преференциях, главная из которых – льгота по налогу на прибыль.

Пока действие закона распространяется на проекты в области добычи и обогащения угля, добычи руд драгоценных металлов, производства электроэнергии тепловыми станциями. Несколько крупных инвестпроектов «Енисейской Сибири», очевидно, попадут под действие нового закона.

«Инвесторы ждали этого решения давно. Оно позволяет реализовать проекты в области добычи сырья, модернизации энергомощностей, экологии и ряда других отраслей. Их общая ориентировочная стоимость на сегодня составляет более 100 млрд рублей. При этом дополнительные бюджетные поступления от реализации этих проектов оцениваются нами в 14 млрд рублей до 2028 года», –сообщил вице-премьер Правительства края Сергей Верещагин.

В правительстве отметили, что в будущем перечень отраслей, на которые могут распространяться налоговые преференции в рамках нового закона, может быть расширен. Специальный режим налогообложения действует в 14 регионах России, включая Красноярский край. Его основная цель – простимулировать инвестиционную активность бизнеса.

 

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