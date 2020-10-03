В Красноярском крае предлагают создать особую экономическую зону

В Красноярском крае может быть создана особая экономическая зона (ОЭЗ). С такой инициативой выступило министерство экономического развития РФ.

В соответствующем тексте проекта постановления правительства говорится, что

«на территории городского округа Красноярска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

«На территории ОЭЗ планируется производство промышленного оборудования для добывающих отраслей и металлургии, а также производство продукции для авиа- и машиностроения. Финансирование создания инфраструктуры ОЭЗ будет осуществляться за счет внебюджетных источников финансирования и средств краевого бюджета Красноярского края», - сообщили в пресс-службе министерства, которую цитирует РИА Новости.

В Минэкономразвития сообщили, что уже получены подтверждения от шести потенциальных компаний-резидентов, которые намерены инвестировать более 6,6 млрд рублей за шесть лет.