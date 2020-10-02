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128 краевых предприятий воспользовались компенсациями и сохранили места для рабочих

Главная Экономика
Красноярск
12:35 2 Октября 2020
экономика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае 128 предприятий воспользовались мерой поддержки по сохранению рабочих мест и организации общественных работ, рассказали в краевом правительстве. 

На эти цели из резервного фонда федерального правительства было выделено более 100 млн рублей. Главная задача - снизить напряженность на рынке труда из-за пандемии коронавируса. Например, в Ачинске, Боготоле, Бородине, Лесосибирске, Идринском, Иланском, Нижнеингашском, Новоселовском районах были организованы общественные работы для 577 безработных.

Еще шесть предприятий перевели сотрудников под риском увольнения на временные рабочие места. 

«О ситуации на работе я узнала, когда была на очередном обучении в Новосибирске. Очень неприятный момент. Сначала испугалась, но потом мне сообщили, что руководство оперативно заключило договор с центром занятости, по которому и я, и мои коллеги сможем сохранить рабочие места. Да, выполняем другой функционал, теряем в зарплате, но это гораздо лучше, чем ничего», – рассказала красноярский дефектоскопист Ирина.

В планах у краевых властей сохранить занятость не менее 1,5 тысячи человек. 

Отметим, что компенсация складывается из минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны максимум на три месяца.

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