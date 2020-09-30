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Руководителям предприятий и главам городов и районов края рассказали о нацпроекте по повышению производительности труда

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Красноярск
13:29 30 Сентября 2020
экономика, красноярск, бизнес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Накануне состоялся семинар по вопросам реализации федерального/регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». С докладами выступили министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Сергей Селюнин, старший руководитель проектов по Красноярскому краю АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Максим Левченко и заместитель директора Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Лейсан Миназетдинов. В мероприятии приняли участие руководители предприятий-участников и предприятий, соответствующие основным критериям отбора национального проекта, а также представители органов местного самоуправления городов и районов края, где работают потенциальные предприятия-участники.

 

«Ключевой ресурс, который получают участники нацпроекта, – возможность повысить производительность труда за счет применения инструментов бережливого производства, – рассказал министр экономики и регионального развития края Егор Васильев. – Каждому предприятию безвозмездно оказывается поддержка профессиональных экспертов. Также предусмотрена и финансовая поддержка предприятий, которая предполагает предоставление льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности 1% годовых от 50 до 300 млн рублей, срок займа – до 5 лет. С начала реализации нацпроекта его участниками стали 35 предприятий Красноярского края из семи муниципальных образований (Красноярск, Железногорск, Канск, Минусинск, Балахтинский, Сухобузимский, Шушенский районы)».

Пилотные проекты под управлением профессиональных экспертов федерального, а также регионального центров компетенций и привлеченных за счет федеральных средств внешних консультантов уже завершены на 15 предприятиях края. На всех предприятиях – участниках имеются положительные результаты по итогам реализации проекта: снижение издержек, рост производительности труда и в конечном итоге рост выручки. Министр отметил, что наиболее активные участники данного проекта – это предприятия обрабатывающей отрасли, строительства и ремонта автомобильных дорог, производства пищевых продуктов.

Руководителям предприятий и главам городов и районов края рассказали о нацпроекте по повышению производительности труда

Служба занятости сформировала базу из 50 образовательных организаций, предлагающих более 250 программ опережающего обучения сотрудников предприятий – участников нацпроекта. Кроме того, краевая служба занятости возмещает затраты на оплату профподготовки персонала.

Сергей Селюнин, замруководителя агентства труда и занятости населения региона:

«Профессиональная подготовка обусловлена внедрением передовых управленческих, организационных и технологических решений на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики».

Старший руководитель проектов по Красноярскому краю АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» Максим Левченко подробно рассказал о национальном проекте: его структуре, реализации, достигнутых положительных результатах.

«Считаю, что нацпроект дает предприятиям уникальную возможность бесплатно получить поддержку профессиональных экспертов, освоить инструменты бережливого производства. Причем, что важно – не просто в теории, а на практике, и не на каком-то отраслевом производстве, а на собственном предприятии».

Напомним, что президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения производительности труда ключевым для обеспечения роста экономики нашей страны. Цель национального проекта – обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Руководителям предприятий и главам городов и районов края рассказали о нацпроекте по повышению производительности труда

Основные критерии для участия в проекте: выручка предприятия от 400 млн рублей до 30 млрд рублей в год; наличие потенциала повышения производительности труда не менее 10%; отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ); доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 25%.

Подробную информацию об участии в национальном проекте и мерах поддержки можно узнать в министерстве экономики и регионального развития Красноярского края по телефонам: 8(391) 220-63-92, +7 913-175-49-65, e-mail: kamornaya@econ-krsk.ru (Светлана Каморная).

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