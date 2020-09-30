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На развитие лесного хозяйства Красноярского края направят 4 млрд рублей

Главная Экономика
Красноярск
09:15 30 Сентября 2020
общество, красноярск, деньги, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В течение трех лет на развитие лесного хозяйства Красноярского края из федерального бюджета направят 4 млрд рублей. Деньги пойдут на охрану и воспроизводство лесов, а также на развитие лесного сектора экономики. 

«Реализация программы позволит сохранить лес и площади ценных лесных насаждений на территории края, а также увеличить платежи в бюджет страны от использования лесов», – сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Задача властей в рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году прийти к балансу между потерей лесов и восстановлением. На средства федерального бюджета краевой Минлесхоз покупает лесохозяйственную и лесопожарную технику, а также увеличивает объемы восстановления лесов. 

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