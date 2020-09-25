У Сбербанка новое название – Сбер – и масса новых сервисов

Сбербанк стал Сбером, сменил логотип и кардинально расширил сектор услуг для клиентов. Глава компании Герман Греф рассказал, что Сбер – это не просто банк, а полноценная технологическая компания. Представлена модель офисов и современные банкоматы, которые могут распознать персональные данные клиента по лицу. Кроме того, устройство понимает голосовые команды и даже может купить билет в кино.

«Пересмотрели банкомат. Сделали его современным, красивым, удобным. Экран похож на смартфон, меню сделано специально для вас. Сможете узнать о новых продуктах и услугах, банкомат узнает вас, сможет вызвать такси или купить билет в кино. На самом деле такой банкомат есть у вас в сумочке, как и у 65 млн россиян – это Сбербанк-онлайн. Сейчас Сбербанк-онлайн - это совершенно новый мир», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Запущены три голосовых помощника: Сбер, Афина и Джой. Представлена целая экосистема Сбер – пакет логистических сервисов, служба такси, доставка еды, городские карты и многое другое.

По материалам ПАО Сбербанк