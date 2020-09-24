Глава Красноярска Сергей Еремин отчитался о доходах за 2019 год

Опубликована налоговая декларация мэра Красноярска Сергея Еремина за 2019 год. Глава города отчитался о заработке в 2,89 млн рублей. В 2018 году он декларировал доход в 5,6 млн рублей, однако прибыль была связана с продажей квартиры в 50 квадратных метров, которую Еремин назвал вынужденной. Жена мэра в 2019 году заработала 1,33 млн рублей.

В автопарке четы Ереминых Jeep Wrangler, Audi Q7, снегоход Lynx, который принадлежит супруге мэра, мотоцикл Иж, прицеп и мотовездеход CFMOTO.

У главы города есть два дома на 50 и 180 квадратных метров, четыре земельных участка, гараж, гаражный бокс, баня и летняя кухня. Супруге принадлежат квартира, площадью 107 квадратных метров и место на подземной парковке.