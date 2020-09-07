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Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг

Главная Экономика
Красноярск
11:41 7 Сентября 2020
экономика, красноярск, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило высокий кредитный рейтинг Красноярского края. Сейчас регион находится на уровне А+, дальнейший экономический прогноз экспертов - положительный. Это указывает на высокую способность региона исполнять свои долговые обязательства, пояснили в правительстве. 

«Кредитный рейтинг Красноярского края определяется сильным экономическим профилем, а также стабильными показателями бюджетного профиля с высокой долей собственных доходов и графиком погашения долга», – говорится в отчете аналитиков. 

Рейтинг региона может быть и более высоким, если край сохранит объем ликвидности бюджета, снизит или удержит долговую нагрузку, а также увеличит поступления в казну. 

По словам министра финансов региона Владимира Бахаря, такой высокий показатель в непростое время только подтверждает высокую экономическую устойчивость региона. 

Напомним, помимо АКРА рейтинги для Красноярского края составляют компании Moody`s и Fitch. 

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