Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило высокий кредитный рейтинг Красноярского края. Сейчас регион находится на уровне А+, дальнейший экономический прогноз экспертов - положительный. Это указывает на высокую способность региона исполнять свои долговые обязательства, пояснили в правительстве.

«Кредитный рейтинг Красноярского края определяется сильным экономическим профилем, а также стабильными показателями бюджетного профиля с высокой долей собственных доходов и графиком погашения долга», – говорится в отчете аналитиков.

Рейтинг региона может быть и более высоким, если край сохранит объем ликвидности бюджета, снизит или удержит долговую нагрузку, а также увеличит поступления в казну.

По словам министра финансов региона Владимира Бахаря, такой высокий показатель в непростое время только подтверждает высокую экономическую устойчивость региона.

Напомним, помимо АКРА рейтинги для Красноярского края составляют компании Moody`s и Fitch.