4 сентября
Красноярск
75.47
 
€ 89.14
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край в первой десятке регионов по популярности сельской ипотеки

Главная Экономика
Красноярск
09:15 4 Сентября 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярский край в числе лидеров среди регионов страны по востребованности сельской ипотеки. С начала года жители края взяли в кредит 820 млн рублей под льготную ставку 2,7% годовых на покупку жилья в сельской местности.

Чаще всего покупатели приобретают дома и квартиры в пригородах Красноярска и Минусинска, в Железногорске, Уяре, Бородино и в Балахте, а также в Шарыповском, Ачинском, Березовском, Емельяновском, Енисейском и Минусинском районах. Под критерии подходят населенные пункты до 30 тысяч жителей.

Получить ипотеку могут жители страны от 21 года до 75 лет. Иметь сельскую прописку необязательно. Размер кредита - до 3 млн рублей, он выдается на срок до 25 лет. Обязателен первоначальный взнос не менее 10% от стоимости жилья.

«За полгода программа показала свою востребованность и в России, и у нас в регионе. Это говорит о желании людей обзавестись жильем подальше от больших городов, в сельской местности. Конечно, цели у всех разные. Многих привлекают исключительно условия программы, которые без преувеличения можно назвать уникальными. Однако есть среди получателей льготной ипотеки те, кто действительно решил закрепиться на селе. Для таких людей программа стала хорошим подспорьем», - отметил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов. 

Помимо этого в регионе действует программа комплексного развития сельских территорий, по которой молодые семьи могут вернуть до 90% затрат на строительство или покупку жилья.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Экономика / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Федерация выделила деньги на благоустройство малых городов Красноярского края

Федерация выделила деньги на благоустройство малых городов Красноярского края

3 Сентября 2020 г.
Преобразятся Канск, Кодинск и Бородино
Новости Красноярска: Оборот красноярских кафе и ресторанов упал почти на 70%

Оборот красноярских кафе и ресторанов упал почти на 70%

2 Сентября 2020 г.
Виной тому коронавирус
Новости Красноярска: Красноярский край на пути к доступному туризму и цифровому развитию

Красноярский край на пути к доступному туризму и цифровому развитию

27 Августа 2020 г.
Прошло очередное совещание, посвященное нацпроектам
Новости Красноярска: Субсидируемые рейсы по 15 направлениям из Красноярска запустят с сентября

Субсидируемые рейсы по 15 направлениям из Красноярска запустят с сентября

27 Августа 2020 г.
Билеты будут стоить от четырех до 11 тысяч рублей
Новости Красноярска: Сельские жители задолжали левобережному оператору более 30 миллионов за вывоз мусора

Сельские жители задолжали левобережному оператору более 30 миллионов за вывоз мусора

26 Августа 2020 г.
Лидирует Емельяново
Новости Красноярска: В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

В Красноярске сожгли санкционный европейский сыр

25 Августа 2020 г.
Запрещенным к ввозу продуктом торговали на городском рынке
Новости компаний
03/09
СФУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education
03/09
Итоги самовольной врезки в городской водопровод на улице Якутской
03/09
В Красноярске прошло торжественное открытие новой школы
03/09
С простой электронной подписью можно получить посылку на почте за 30 секунд
01/09
С 1 сентября в Норильске стартует акция Сбербанка и Mastercard «С Masterсard поездки дешевле!»
28/08
СФУ упрочил позиции в международном рейтинге «Три миссии университета»
28/08
Красноярцы и жители края могут снять наличные без банкомата в отделениях почтовой связи
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

В Октябрьском районе Красноярска появится кинотеатр под открытым небом

1 Сентября 2020 г.
Первый показ состоится 3 сентября
Новости Красноярска: Транспорт Красноярска планируют полностью перевести на безналичный расчет

Транспорт Красноярска планируют полностью перевести на безналичный расчет

3 Сентября 2020 г.
Такими планами поделился министр транспорта Константин Димитров
Новости Красноярска: В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

В Сосновоборске прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже снюса

31 Августа 2020 г.
На интернет-ресурсы мог зайти любой человек
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru