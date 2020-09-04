Красноярский край в первой десятке регионов по популярности сельской ипотеки

Красноярский край в числе лидеров среди регионов страны по востребованности сельской ипотеки. С начала года жители края взяли в кредит 820 млн рублей под льготную ставку 2,7% годовых на покупку жилья в сельской местности.

Чаще всего покупатели приобретают дома и квартиры в пригородах Красноярска и Минусинска, в Железногорске, Уяре, Бородино и в Балахте, а также в Шарыповском, Ачинском, Березовском, Емельяновском, Енисейском и Минусинском районах. Под критерии подходят населенные пункты до 30 тысяч жителей.

Получить ипотеку могут жители страны от 21 года до 75 лет. Иметь сельскую прописку необязательно. Размер кредита - до 3 млн рублей, он выдается на срок до 25 лет. Обязателен первоначальный взнос не менее 10% от стоимости жилья.

«За полгода программа показала свою востребованность и в России, и у нас в регионе. Это говорит о желании людей обзавестись жильем подальше от больших городов, в сельской местности. Конечно, цели у всех разные. Многих привлекают исключительно условия программы, которые без преувеличения можно назвать уникальными. Однако есть среди получателей льготной ипотеки те, кто действительно решил закрепиться на селе. Для таких людей программа стала хорошим подспорьем», - отметил министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Шорохов.

Помимо этого в регионе действует программа комплексного развития сельских территорий, по которой молодые семьи могут вернуть до 90% затрат на строительство или покупку жилья.