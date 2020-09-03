Федерация выделила деньги на благоустройство малых городов Красноярского края

На благоустройство малых городов Красноярского края из федерального бюджета направят 180 млн рублей. Деньги будут выделены победителям конкурса проектов создания комфортной городской среды. Федеральные гранты получат Канск, Кодинск и Бородино. Работы по благоустройству там проведут в 2021 году.

«Проект решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

В этому году призовой фонд конкурса был увеличен в два раза – с 5 до 10 млрд рублей. Благодаря этому в 2021-2022 годах в жизнь воплотят 160 проектов благоустройства по всей стране.