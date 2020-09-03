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Федерация выделила деньги на благоустройство малых городов Красноярского края

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Красноярск
16:27 3 Сентября 2020
общество, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На благоустройство малых городов Красноярского края из федерального бюджета направят 180 млн рублей. Деньги будут выделены победителям конкурса проектов создания комфортной городской среды. Федеральные гранты получат Канск, Кодинск и Бородино. Работы по благоустройству там проведут в 2021 году. 

«Проект решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

В этому году призовой фонд конкурса был увеличен в два раза – с 5 до 10 млрд рублей. Благодаря этому в 2021-2022 годах в жизнь воплотят 160 проектов благоустройства по всей стране.

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